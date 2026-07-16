Η Γιόντα βλέπει λόγω του ιδιοκτήτη της εδώ και χρόνια αγώνες του Ολυμπιακού και ήταν για άλλη μία χρονιά παρούσα σε προετοιμασία. ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΑΠΟΣΤΟΛΗ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΑΡΑΣ.

Την παράσταση στην προπόνηση της Πέμπτης στην Ολλανδία δεν έκλεψαν εν τέλει οι γκολάρες των παικτών των Πειραιωτών στο τύποις οικογενειακό δίτερμα της ομάδας (όπως πχ του Μασούρα) αλλά μία σκυλίτσα στην εξέδρα. Ο λόγος για τη Γιόντα (που έχει πάρει το όνομά της από το Star Wars).

Γαλλικό μπουλτόνγκ, 6,5 ετών, που εδώ και χρόνια λόγω του ιδιοκτήτη της, παρακολουθεί αγώνες αλλά και προπονήσεις των Ερυθρόλευκων. Αρκετά στελέχη του σταφ του Ολυμπιακού την θυμόντουσαν από πέρυσι. Επίσης αρκετοί παίκτες όπως οι Ρέτσος, Τσικίνιο και Πόποβιτς, πήγαν να την χαϊδέψουν. Πάνω δε από το λουράκι της γράφει «Γιόντα, Θύρα 7».

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!