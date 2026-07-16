Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε τη σημερινή του προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, με τον Χατσίδη να βγάζει μέρος της προπόνησης.

Συνεχίστηκε σήμερα (16/7) το πρωί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ στο προπονητικό κέντρο της Νέας Μεσημβρίας, με ένα αρκετά απαιτητικό πρόγραμμα.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση και στη συνέχεια οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν σε παιχνίδι κατοχής, προτού περάσουν στο κύριο μέρος του προγράμματος, το οποίο ήταν αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στην αμυντική τακτική.

Ακολούθησαν ασκήσεις τελειωμάτων, ενώ στη συνέχεια το τεχνικό επιτελείο του Δικεφάλου του Βορρά εφάρμοσε τις αρχές της αμυντικής λειτουργίας σε συνθήκες αγώνα. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο της ομάδας του Αλέσιο Λίσι, οι Μεϊτέ και Ελουστόντο ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ο Ντεσπόντοφ υποβλήθηκε σε θεραπεία και συνέχισε με πρόγραμμα στο γυμναστήριο, ο Σορετίρε έκανε ατομικό, ενώ οι Κωττάς και Χατσίδης έβγαάν μέρος της προπόνησης.

Αύριο, Παρασκευή (17.07) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30.

