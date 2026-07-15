Νίκολας Φονσέκα: ΠΑΟΚ - Ο Ουρουγουανός μέσος στη λίστα του Δικεφάλου
Μεταγραφικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ από τον ρεπόρτερ Χέρμαν Γκαρσία Γκρόβα.
Ο Δικέφαλος, λοιπόν, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Γκρόβα, θέλει τον 27χρονο μέσο (παίζει εξάρι κι οκτάρι) Νίκολας Φονσέκα, γιο του παλαίμαχου Ουρουγουανού άσου Ντάνιελ Φονσέκα, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα σε Γιουβέντους, Ρόμα και Νάπολι. Ο Νίκολας Φονσέκα επίσης είναι διεθνής με την Ουρουγουάη και μετράει 6 συμμετοχής.
«Ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύεται για τον Νίκολας Φονσέκα. Κατέθεσε επίσημη πρόταση στο GrupoPachuca (ο όμιλος που έχει την ιδιοκτησία της Λεόν) για δανεισμό 12 μηνών με ρήτρα αγοράς. Οι Μεξικάνοι επιθυμούν η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Η Νασιονάλ κινήθηκε, αλλά είναι πιο πίσω», έγραψε ο Γκρόβα.
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🚨#PAOK 🇬🇷 negocia por Nicolás Fonseca
📌Realizó una oferta formal a #GrupoPachuca por una cesión de 12 meses con opción de compra
📍Los 🇲🇽 pretenden que sea obligatoria.
👉 #Nacional 🇺🇾 movió ficha pero corre de atrás pic.twitter.com/pIzWsf8BWs— Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 15, 2026
Ο Φονσέκα γεννήθηκε στη Νάπολι στις 19/10/1998, είναι δεξιοπόδαρος, έχει ύψος 1,81 και το συμβόλαιό του με τον σύλλογο του Μεξικού λήγει στις 31/12/2028.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην ιταλική Νοβάρα και το 2021 πήγε στη Ρίβερ Πλέιτ της Ουρουγουάης (7 ματς συνολικά). Ακολούθησε το 2022 η Γουόντερερς (49 αγώνες, 1 γκολ 4 ασίστ) και το 2023 τον πήρε η Ρίβερ Πλέιτ της Αργεντινής έναντι 2 εκατ. ευρώ. Επέστρεψε, όμως, δανεικός στη Γουόντερερς και το 2025 τον πήρε η Λεόν από το Μεξικό επίσης με 2 εκατ. ευρώ.
Στη Λεόν συνολικά ο Φονσέκα έχει 35 ματς, ενώ στη μεγάλη ομάδα της Αργεντινής, τη Ρίβερ Πλέιτ, μέτρησε 28 αγώνες. Τον Γενάρη ο 27χρονος μέσος δόθηκε στην Οβιέδο και κατέγραψε στη La Liga 19 αγώνες.
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