Σίγουρα φάνηκαν τα βαριά πόδια στους παίκτες της ΑΕΚ, αλλά και η έλλειψη ιδεών. Κουρασμένοι και στο μυαλό κοινώς οι κιτρινόμαυροι, στο δεύτερο φιλικό με την ομάδα του Άρνεμ (0-0).

Στο μηδέν έμεινε η ΑΕΚ στο δεύτερο φιλικό της τεστ επί ολλανδικού εδάφους απέναντι στη Φίτεσε (0-0). Μετά από δέκα μέρες προετοιμασίας, οι κιτρινόμαυροι είχαν βαριά πόδια και έβγαλαν κούραση τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Δίχως ιδέες στο παιχνίδι τους δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν με εξαίρεση κάποιες καλές στιγμές στο πρώτο μέρος, με τον Μάρκο Νίκολιτς να χρησιμοποιεί διαφορετικές ενδεκάδες στα δύο ημίχρονα. Ανεπίσημο ντεμπούτο για τον Αλεξίου που αγωνίστηκε στο δεύτερο 45λεπτο, αναγκαστική αλλαγή έγινε ο Γκατσίνοβιτς λόγω ενοχλήσεων. Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ το Σάββατο (18/7, 15:00) απέναντι στη Χρόνινγκεν διάρκειας 120 λεπτών.

Έτσι ξεκίνησε η ΑΕΚ στο φιλικό με τη Φίτεσε

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκίνησε τον Βάργκα μαζί με τον Καλοσκάμη στην επίθεση. Ο Μπρινιόλι ήταν στην εστία, ο Γκεοργκίεφ επιλέχθηκε να αγωνιστεί πάλι ως στόπερ στο πλευρό του Ρέλβας, με τους Ρότα και Πήλιο στα άκρα της άμυνας. Ο Κάιρινεν ήταν μαζί με τον Μάνταλο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ στις πλευρές ξεκίνησαν οι Ζούμπκοφ και Κοϊτά, δεξιά και αριστερά αντίστοιχα.

Η ΑΕΚ μπήκε ζωηρά, αλλά στη συνέχεια ο ρυθμός της έπεσε

Στο πρώτο εικοσάλεπτο η ΑΕΚ κατάφερε να χτίσει ωραίες επιθέσεις από πίσω, έχοντας όμορφη ανάπτυξη με την μπάλα κάτω και δημιουργώντας ευκαιρίες. Ωστόσο στη συνέχεια ο ρυθμός της έπεσε αρκετά, λόγω και του ότι τα πόδια των κιτρινόμαυρων είναι βαριά μετά από δέκα μέρες στην προετοιμασία, με συνέπεια η Ένωση να μην βγάζει ένταση και να μην συνδυάζεται σωστά στην επίθεση. Οι Κοϊτά και Ρότα έβγαλαν δύο τελικές στο 4' και στο 12', στις οποίες είχε απάντηση ο φαν ντεν Μπεργκ, ενώ στο 15' ο γκολκίπερ της Φίτεσε απέκρουσε και το σουτ του Πήλιου από πλάγια θέση.

Στη συνέχεια το τέμπο των κιτρινόμαυρων εμφανώς έπεσε, με τον Ζούμπκοφ στο 31' να μην πλασάρει σωστά συγκλίνοντας προς τα μέσα. Η άμυνα της ΑΕΚ από την άλλη δεν απειλούνταν ουσιαστικά με εξαίρεση τη φάση στο 35' όταν ο Πίντο από πλεονεκτική θέση πλάσαρε δίπλα από το κάθετο του Μπρινιόλι. Οι παίκτες του Νίκολιτς προσπαθούσαν να βάλουν την μπάλα κάτω και να αναπτυχθούν, ωστόσο εξακολουθούσαν να δυσκολεύονται, με τον Ρότα στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους να δημιουργεί με σουτ εκτός περιοχής μια καλή στιγμή μετά από αρκετή ώρα και τον φαν ντεν Μπεργκ να εκτινάσσεται και να βγάζει σε κόρνερ.

Άλλαξε όλη την ενδεκάδα ο Νίκολιτς, δεν δημιούργησε απειλή η ΑΕΚ

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους ο Νίκολιτς άλλαξε πάλι όλη την ενδεκάδα του. Οι Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πένραϊς, Σαχαμπό, Μαρίν, Κουτέσα, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς και Γκατσίνοβιτς πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο. Στο 53' ένα λάθος του Μπαλαμώτη που έδωσε πάσα στον Μάρσαλκ δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί ο παίκτης της Φίτεσε πλασάροντας άουτ. Η Ένωση με τις αλλαγές στο σχήμα της άρχισε να πρεσάρει ξανά ψηλά την άμυνα της ολλανδικής ομάδας, ωστόσο από την άλλη δεν μπορούσε να δημιουργήσει τελικές.

Η ΑΕΚ παρά την κατοχή και την κυκλοφορία μπάλας δεν μπορούσε να φτάσει με αξιώσεις στα καρέ της Φίτεσε συνεχίζοντας να βγάζει κούραση και σωματικά και πνευματικά λόγω του σταδίου της προετοιμασίας, με τον Νίκολιτς να αντικαθιστά στο 70' τον Γκατσίνοβιτς που ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις, με τον Ελίασον να περνάει στη θέση του. Δύο λεπτά αργότερα ο Μπαλαμώτης έπεσε ωραία στη γωνία του και απέκρουσε το σουτ του Ζόνεβελντ που είχε περάσει ως αλλαγή. Αυτή ήταν και η τελευταία αξιόλογη στιγμή του φιλικού με την Ένωση να μην καταφέρνει να απειλήσει ουσιαστικά σε κάποια στιγμή στο δεύτερο μέρος, μένοντας στο 0-0.

Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε η ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Πήλιος, Γκεοργκίεφ, Ρέλβας, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Καλοσκάμης, Βάργκα

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Μουκουντί, Αλεξίου, Πένραϊς, Σαχαμπό, Μαρίν, Κουτέσα, Λιούμπισιτς, Γιόβιτς, Γκατσίνοβιτς (70' Ελίασον)

Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε η Φίτεσε (Ρίντιγκερ Ρεμ): Φαν ντεν Μπεργκ, Σικόρα, Ράνον, Ζοάο Πίντο, Ζούμπερι, Τένου, Μαρκέλο, Μπίτνερ, Μάρσαλκ, Σελούφ, Στέφεν.