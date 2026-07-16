Λυσάνδρου: «Η ΑΕΚ προετοιμάζεται για να διεκδικήσει οτιδήποτε βρίσκεται στον δρόμο της»

Οι δηλώσεις του CEO της ΑΕΚ, Μηνά Λυσάνδρου μετά την κλήρωση του προγράμματος της Super League για τους στόχους της Ένωσης τη νέα σεζόν.

Ο CEO της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου μίλησε στα κανάλια NovaSports, μετά την κλήρωση, τονίζοντας ότι η Ένωση προετοιμάζεται αυτήν την περίοδο για να διεκδικήσει όλους τους στόχους που έχει μπροστά της.

«Με τις κληρώσεις δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα. Είπα ότι αυτά είναι για συζητήσεις. Τελικά όποιος είναι πιο συγκεντρωμένος σε έναν μαραθώνιο θα έχει την ανταμοιβή. Εμείς πέρυσι τα καταφέραμε, ελπίζω να το καταφέρουμε και φέτος.

Όλοι θέλουν να κερδίσουν την πρωταθλήτρια. Είναι δύσκολο να φτάσεις στην κορυφή και ακόμη πιο δύσκολο να μείνεις εκεί. Προετοιμαζόμαστε γι’ αυτό, δουλεύουμε γι’ αυτό και ελπίζουμε με καλό ποδόσφαιρο να δικαιωθούμε.

Το Σούπερ Καπ θα το διεκδικήσουμε. Για εμένα έχει ιδιαιτερότητα γιατί πέρασα τέσσερα χρόνια στον ΟΦΗ. Να είναι ένα ωραίο παιχνίδι. Στη συνέχεια έχουμε τα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ και προφανώς μία ομάδα σαν την ΑΕΚ προετοιμάζεται για να διεκδικήσει οτιδήποτε βρίσκεται στον δρόμο της», ανέφερε ο Λυσάνδρου.