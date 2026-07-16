H UEFA έκανε γνωστές τις ώρες των αγώνων του Παναθηναϊκού με την Πάκσι.

Λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελευταίου φιλικού του Παναθηναϊκού και την ήττα με 4-1 από τη Ραπίντ Βιέννης, που προκάλεσε προβληματισμό στις τάξεις των «πρασίνων», γνωστοποιήθηκαν από την UEFA και οι ώρες που θα λάβουν χώρα οι δύο ευρωπαϊκοί αγώνες του «τριφυλλιού» με την Πάκσι.

Στο πρώτο παιχνίδι που θα γίνει στην Ουγγαρία στις 23 του Ιουλίου στο «Fehervari uti stadion» η σέντρα θα γίνει στις 21:00 ενώ στη ρεβάνς που θα λάβει χώρα στο ΟΑΚΑ στις 30 του ίδιου μήνα το ματς θα ξεκινήσει στις 21:30.

Υπενθυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει δικαίωμα... λάθους, αφού στο αρνητικό σενάριο που γνωρίσει τον αποκλεισμό του, σταματάει εδώ το ευρωπαϊκό του ταξίδι. Όσον αφορά τους πιθανούς αντιπάλους του στον τρίτο γύρο, αυτοί θα γίνουν από την κλήρωση στις 20 του Ιουλίου.