Δείτε τις καλύτερες στιγμές του φιλικού 0-0 μεταξύ της ΑΕΚ και της Φίτεσε στην Ολλανδία.

Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φίτεσε στο Λούνεν της Ολλανδίας.

Η Ένωση εμφανίστηκε κουρασμένη σωματικά και πνευματικά ούσα στη 10η μέρα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.

Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ αυτό απέναντι στη Χρόνινγκεν το προσεχές Σάββατο (18/7) στις 15:00, με το οποίο κλείνει το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στο Απελντορν.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει

Δείτε τα highlights από το Φίτεσε - ΑΕΚ 0-0: