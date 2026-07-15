Φίτεσε - ΑΕΚ 0-0: Τα highlights της φιλικής αναμέτρησης
Χωρίς τέρματα ολοκληρώθηκε το φιλικό της ΑΕΚ με τη Φίτεσε στο Λούνεν της Ολλανδίας.
Η Ένωση εμφανίστηκε κουρασμένη σωματικά και πνευματικά ούσα στη 10η μέρα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας.
Επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ αυτό απέναντι στη Χρόνινγκεν το προσεχές Σάββατο (18/7) στις 15:00, με το οποίο κλείνει το πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στο Απελντορν.
Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει
Δείτε τα highlights από το Φίτεσε - ΑΕΚ 0-0:
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