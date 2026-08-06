Το συγκινητικό «αντίο» του Βιτάλις στη Γκιορ: «Μεγάλωσα εδώ, άλλαξα από παιδί σε ποδοσφαιριστή»
Ένα συγκινητικό βίντεο για το δικό του αντίο στη Γκιορ έβγαλε ο Μιλάν Βιτάλις, ο οποίος είναι επίσημα ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, με τον ίδιο να βουρκώνει όσο μιλούσε για την ουγγρική ομάδα.
Αναλυτικά:
«Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω την πόλη, τον σύλλογο, την ομάδα, το προσωπικό και τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ. Για να είμαι ειλικρινής, αυτό είναι πολύ δύσκολο, γιατί μεγάλωσα εδώ, άλλαξα από παιδί σε ποδοσφαιριστή, σε αυτό που είμαι.
Έφτασα εδώ ως μικρό παιδί γεμάτο ελπίδες και όνειρα, βίωσα στην ομάδα νέων και ως ενήλικας ότι είμαι πραγματικά αγαπητός και σεβαστός εδώ στο Γκιόρ, και είμαι σίγουρος ότι όσο ήμουν εδώ, έδωσα τα περισσότερα, το καλύτερο και τον εαυτό μου στην ETO.
Το γεγονός ότι μπορώ να προχωρήσω, να χτίσω τη ζωή μου, την καριέρα μου, είναι επίσης χάρη στον σύλλογο, τους οπαδούς, την οικογένεια της ETO, επειδή με βοήθησαν να φτάσω εκεί που οδηγεί ο δρόμος μου»
from academy player to a debut in NB2 to captain then to an NB1 champion and player of the season— ETO FC Győr news (@ETOFCGyorNews) August 6, 2026
thank you for the memories and best of luck in the future Vitu
hopefully we’ll see you again back in an ETO jersey in the future 💚🤍
VITÁLIS MILÁN 💚🤍✨
farewell video below pic.twitter.com/rcnFbApJsS
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