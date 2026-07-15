Ημέρα πρώτη στην Ολλανδια για τους παίκτες του Ολυμπιακού - ως προς το β' στάδιο της προετοιμασίας τους - που προπονήθηκαν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Με τη θερμοκρασία να ξεπερνά στη διάρκεια της ημέρας τους 30 βαθμούς Κελσίου και την ώρα της προπόνησης να είναι πάνω από 26 με 27 βαθμούς οι Ερυθρόλευκοι δεν δούλεψαν σε συνθήκες κλασικού ολλανδικού καιρού αλλά περισσότερο σε συνθήκες... Αθήνας στην πρώτη ημέρα της παρουσίας τους επί ολλανδικού εδάφους και ως προς το β' σταδιο της προετοιμασίας του.

Οι παίκτες του Ολυμπιακού με άλλα λόγια «ελιωσαν» από τη ζέστη και το τρέξιμο. Σε αυτήν την φάση ο Μεντιλίμπαρ είχε πρόγραμμα με φουλ τρέξιμο, ασκήσεις κατοχής, κυκλοφορίας και ανάκτησης μπάλας αλλά και άσκηση με 2 ομάδες και μπαλαντέρ για τους τομείς της κυκλοφορίας και του πρέσινγκ. Στις 2 ομάδες από την μία ήταν στράικερ ο Γιάρεμτσουκ πάντως και από την άλλη δίδυμο στην επίθεση οι Ζότα Σίλβα και Μασούρας.

Οι παίκτες που απουσιάζουν είναι ο τραυματίας Κλέιτον και οι μουντιαλικοί διεθνείς Ταρέμι και Ελ Καμπί με τον 2ο να αναμένεται να μπει στις υποχρεώσεις της ομάδας περί τα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου. Επίσης υπήρξε και η ανάλογη διαχείριση με παίκτες που προέρχονται από προβλήματα τραυματισμών όπως οι Ρέτσος, Μουζακίτης και Γκαρθία.

🔴 Τα πρώτα πλάνα από την ερυθρόλευκη προετοιμασία στην Ολλανδία!#OlympiacosFC pic.twitter.com/VSgTsPNloQ July 15, 2026

🔴🙌 Η πρώτη προπόνηση των ερυθρόλευκων στην βλααντριγκεν στην Ολλανδία #OlympiacosFC pic.twitter.com/Wx53PvQN7O — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) July 15, 2026

🔴💥 Το σχόλιο του απεσταλμένου από το Gazzetta για την πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού στην Ολλανδία!#OlympiacosFC pic.twitter.com/RPzot6mxs4 July 15, 2026

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει!