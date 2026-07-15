Αναχώρησε για την Ολλανδία ο Ολυμπιακός προκειμένου να ξεκινήσει το δεύτερο στάδιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας, ο Ολυμπιακός «πέταξε» για την Ολλανδία προκειμένου να δώσει να πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος στο Σίενταμ.

Συγκεκριμένα, χωρίς να γίνει γνωστή η αποστολή, η ομάδα μπήκε στο αεροπλάνο και βρίσκεται καθ' οδόν για το προπονητικό κέντρο όπου θα μείνει μέχρι τις 25 Ιουλίου.

Να θυμίσουμε ότι στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός θα δώσει τέσσερα φιλικά με Άγιαξ, Άντβερπ, Φορτούνα Σιτάρντ και Άλκμααρ.

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