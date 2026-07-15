Ολυμπιακός: «Πέταξε» για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας
Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας, ο Ολυμπιακός «πέταξε» για την Ολλανδία προκειμένου να δώσει να πραγματοποιήσει το δεύτερο μέρος στο Σίενταμ.
Συγκεκριμένα, χωρίς να γίνει γνωστή η αποστολή, η ομάδα μπήκε στο αεροπλάνο και βρίσκεται καθ' οδόν για το προπονητικό κέντρο όπου θα μείνει μέχρι τις 25 Ιουλίου.
Να θυμίσουμε ότι στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός θα δώσει τέσσερα φιλικά με Άγιαξ, Άντβερπ, Φορτούνα Σιτάρντ και Άλκμααρ.
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