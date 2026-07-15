Τα γκολ της Ραπίντ για το 3-0 στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έχει κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο στη Βιέννη και χάνει 3-0 από τη Ραπίντ.

Στο 14' Κυριακόπουλος, Τουμπά δεν μπόρεσαν ν' απομακρύνουν και ο Τίλιο με πλασέ από το ύψος του πέναλτι άνοιξε το σκορ.

Στο 37' ο Άνταμσεν σημείωσε το 2-0 από τη μικρή περιοχή.

Στο 43' το κενό στο κέντρο της άμυνας ήταν τεράστιο και ο Χαϊντάρα στο τετ α τετ με τον Πένια σημείωσε το 3-0.