Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Οι Αυστριακοί προηγούνται 3-0 στο ημίχρονο
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Τα γκολ της Ραπίντ για το 3-0 στο πρώτο ημίχρονο κόντρα στον Παναθηναϊκό.
Ο Παναθηναϊκός έχει κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο στη Βιέννη και χάνει 3-0 από τη Ραπίντ.
Στο 14' Κυριακόπουλος, Τουμπά δεν μπόρεσαν ν' απομακρύνουν και ο Τίλιο με πλασέ από το ύψος του πέναλτι άνοιξε το σκορ.
Στο 37' ο Άνταμσεν σημείωσε το 2-0 από τη μικρή περιοχή.
Στο 43' το κενό στο κέντρο της άμυνας ήταν τεράστιο και ο Χαϊντάρα στο τετ α τετ με τον Πένια σημείωσε το 3-0.
@Photo credits: INTIME
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