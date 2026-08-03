Το πρόγραμμα των πέντε ζευγαριών από τα οποία θα προκύψουν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων στα Play Offs των διοργανώσεων της UEFA.

O δρόμος των πέντε εκπροσώπων του ελληνικού ποδοσφαίρου προς τις League Phases των διοργανώσεων της UEFA έχει πλέον ξεκαθαρίσει και πλέον οι ομάδες μας γνωρίζουν τους πιθανούς αντιπάλους που τους «χωρίζουν» από τους στόχους τους.

Και οι πέντε ομάδες της Super League θα περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλο τους από ζευγάρια, καθώς καμία δεν κληρώθηκε με «μονή» ομάδα. Μάλιστα αξιοσημείωτο είναι πως το ένα ζευγάρι είναι κοινό, καθώς ο νικημένος του Λέφσκι - Καϊράτ θα είναι το «εμπόδιο» της ΑΕΚ για τη League Phase του Champions League, ενώ ο ηττημένος θα βρεθεί στο δρόμο του ΠΑΟΚ, εφόσον αποκλείσει την Άντερλεχτ.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ήδη τρεις ομάδες σε League Phase διοργανώσεων της UEFA, καθώς ο Πρωταθλητής Δικέφαλος, ο δεύτερος Ολυμπιακός και ο Κυπελλούχος ΟΦΗ έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή. Απομένει να πετύχουν το ίδιο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

Τα ματς που ενδιαφέρουν ΑΕΚ και ΠΑΟΚ (για το Europa League)

04/08 20:30 Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι

11/08 18:00 Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας

Τα ματς που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό

04/08 21:00 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Μπόντο Γκλιμτ

11/08 19:00 Μπόντο Γκλιμτ – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Τα ματς που ενδιαφέρουν τον ΟΦΗ

06/08 19:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

13/08 21:00 ΤΣΣΚΑ Σόφιας – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Τα ματς που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ για το Conference League

05/08 20:00 Μπραν – Απόλλων Λεμεσού

11/08 20:00 Απόλλων Λεμεσού – Μπραν

Τα ματς που ενδιαφέρουν τον Παναθηναϊκό

06/08 20:00 Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας

13/08 20:00 Μπεσίκτας – Χράντετς Κράλοβε