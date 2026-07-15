Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Ο Σάουμπ μ' εκτέλεση κόρνερ έκανε το 4-0!
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Ο Λούις Σάουμπ στο 88' με απίστευτη εκτέλεση κόρνερ νίκησε τον Πένια για το Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-0!
Ένα απίθανο γκολ σημείωσε ο Λουίς Σάουμπ για το Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-0!
Ο 31χρονος Αυστριακός εξτρέμ στο 88' πήγε να εκτελέσει κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Με το αριστερό έβαλε απίστευτα φάλτσα στη μπάλα και την έστειλε στη δεξιά γωνία του Πένια, ο οποίςο δεν μπόρεσε ν' αντιδράσει.
Δείτε το γκολ του Σάουμπ
Νωρίτερα ο Πένια, απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ, από το οποίο έγινε το 4-0, το σουτ του Όσβαλντ.
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