Ο Λούις Σάουμπ στο 88' με απίστευτη εκτέλεση κόρνερ νίκησε τον Πένια για το Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-0!

Ένα απίθανο γκολ σημείωσε ο Λουίς Σάουμπ για το Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός 4-0!

Ο 31χρονος Αυστριακός εξτρέμ στο 88' πήγε να εκτελέσει κόρνερ από τη δεξιά πλευρά. Με το αριστερό έβαλε απίστευτα φάλτσα στη μπάλα και την έστειλε στη δεξιά γωνία του Πένια, ο οποίςο δεν μπόρεσε ν' αντιδράσει.

Δείτε το γκολ του Σάουμπ



Νωρίτερα ο Πένια, απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ, από το οποίο έγινε το 4-0, το σουτ του Όσβαλντ.