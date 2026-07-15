Οι φίλοι του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ Βιέννης σήκωσαν πανό για τα 25 χρόνια αδελφοποίησης.

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έχουν εξαιρετικές σχέσεις με αυτούς της Ραπίντ Βιέννης.

Στο πέταλο των φανατικών της Ραπίντ στο Allianz Stadion, βρίσκονται και περισσότεροι από 500 οπαδοί του τριφυλλιού, οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ελλάδα και διάφορες χώρες της κεντρικής Ευρώπης.

Οι οπαδοί των δύο ομάδων, λοιπόν, γιόρτασαν τα 25 χρόνια από την αδελφοποίησή τους και σήκωσαν πανό με τον αριθμό «25», το οποίο κράτησαν έως το 13ο λεπτό, που είναι και η θύρα των οργανωμένων του Παναθηναϊκού.

Βίντεο και φωτογραφίες με το πανό των οπαδών του Παναθηναϊκού και της Ραπίντ