Οι ατάκες του Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ για τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από την ΤΣΣΚΑ 1948, είναι πιο ποιοτική ομάδα και καλείται να το δείξει την Τρίτη στο «Βασίλ Λέφσκι» (20:30) και να πάρει την πρόκριση για τα playoffs του Conference League.

Στον σύλλογο της Σόφιας, ωστόσο, συνεχίζουν να μεταφέρουν την πίεση στο τριφύλλι και στέκονται στη μεγάλη διαφορά μπάτζετ. Μετά τον βασικό χρηματοδότη των Βούλγαρων Τσβέτομιρ Ναϊντένοφ, που τόνισε ότι οι μεταγραφές κόστισαν 230.000 ευρώ, έναντι 27 εκατ. ευρώ, ήταν η σειρά του προπονητή της ΤΣΣΚΑ 1948 Αλεξάνταρ Αλεξαντρόφ, ο οποίος τόνισε ότι η πίεση είναι στο τριφύλλι κι εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πρόκριση.

«Εμείς πρέπει να είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Η πίεση πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ μεγαλύτεροι μπάτζετ», είπε αρχικά ο Αλεξαντρόφ και πρόσθεσε:

«Εμείς πρέπει να είμαστε ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Η πίεση πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό. Έχει πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ.

Εμείς πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και ν' απολαύσουμε το παιχνίδι. Έχουμε τη φιλοδοξία να δείχνουμε σε κάθε αγώνα τον καλύτερό μας εαυτό.

Το παιχνίδι για μας πρέπει να είναι σχεδόν το ίδιο με το πρώτο. Θα κάνουμε τα πάντα για να παίξουμε πιο ενεργητικά και πιο επιθετικά.

Στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός είχε μία ολόκληρη εβδομάδα να προετοιμαστεί για τον αγώνα, οπότε έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούσε να δουλέψει αποκλειστικά πάνω στο δικό μας ματς, ενώ εμείς είχαμε να δουλέψουμε και για την αναμέτρηση με τη Λοκομοτίβ Σόφιας.

Ελπίζω αύριο να μην είναι η μέρα των νέων παικτών του Παναθηναϊκού και να καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση».

Σ' ερώτηση αν είναι έτοιμος ακόμα και για πέναλτι, ο Αλεξαντρόφ απάντησε: «Είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε σενάριο. Το σημαντικό είναι να παρουσιαστούμε ψυχολογικά προετοιμασμένοι. Στην Ελλάδα μας είχαν υποτιμήσει, αλλά τώρα περιμένω ένα πιο δύσκολο παιχνίδι».

