Ραπίντ Βιέννης - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του τριφυλλιού κόντρα στους Αυστριακούς
Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης.
Κόντρα στη Γκρασχόπερ, ο Ντε Φράι είχε παρτενέρ τον Ίνγκασον και τώρα θα παίξει με τον αριστεροπόδαρο Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Στο τέρμα θα είναι και πάλι ο Πένια.
Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Τσάπρας, αφού ο Καλάμπρια είναι τραυματίας κι έμεινε στην Αθήνα. Αριστερό μπακ θα παίξει ο Κυριακόπουλος. Κόντρα στους Ελβετούς είχαν ξεκινήσει οι Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα στα χαφ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα ξεκινήσει και κόντρα στους Αυστριακούς, αλλά στη μεσαία γραμμή αυτή τη φορά θα είναι οι Καμαρά, Τσέριν. Δεξιά θα παίξει ο Ζαρουρί, αριστερά ο Αντίνο και στην επίθεση θα βρίσκεται ο Ράστοντερ, ενώ με τη Γκρασχόπερ ξεκίνησε ο Τεττέη.
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού
The Starting XI vs Rapid Wien#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/A589LVW9uy— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 15, 2026
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