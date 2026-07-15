Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκινά Τσάπρα, Ράστοντερ και Καμαρά κόντρα στη Ραπίντ Βιέννης.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ πραγματοποίησε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το φιλικό με τη Ραπίντ Βιέννης.

Κόντρα στη Γκρασχόπερ, ο Ντε Φράι είχε παρτενέρ τον Ίνγκασον και τώρα θα παίξει με τον αριστεροπόδαρο Τουμπά στο κέντρο της άμυνας. Στο τέρμα θα είναι και πάλι ο Πένια.

Στο δεξί άκρο της άμυνας θα είναι ο Τσάπρας, αφού ο Καλάμπρια είναι τραυματίας κι έμεινε στην Αθήνα. Αριστερό μπακ θα παίξει ο Κυριακόπουλος. Κόντρα στους Ελβετούς είχαν ξεκινήσει οι Τσιριβέγια, Κοντούρης και Ταμπόρδα στα χαφ. Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός θα ξεκινήσει και κόντρα στους Αυστριακούς, αλλά στη μεσαία γραμμή αυτή τη φορά θα είναι οι Καμαρά, Τσέριν. Δεξιά θα παίξει ο Ζαρουρί, αριστερά ο Αντίνο και στην επίθεση θα βρίσκεται ο Ράστοντερ, ενώ με τη Γκρασχόπερ ξεκίνησε ο Τεττέη.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού