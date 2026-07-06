Ο ΠΑΟΚ έχει ολοκληρώσει το πιο δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης του Παντελή Χατζηδιάκου, καθώς υπάρχει πλήρης συμφωνία με τον διεθνή στόπερ για τριετές συμβόλαιο. Κοντά και σε Σανταμαρία ο «Δικέφαλος». ΑΠΟΣΤΟΛΗ – ΖΑΛΤΜΠΟΜΕΛ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Ο Παντελής Χατζηδιάκος παραμένει ο μεγάλος στόχος του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας και οι εξελίξεις δείχνουν πως η υπόθεση μπαίνει πλέον στην πιο κρίσιμη φάση της.

Όπως αποκάλυψε το Gazzetta από την Παρασκευή, ο Δικέφαλος έχει συμφωνήσει σε όλα με τον 29χρονο διεθνή κεντρικό αμυντικό. Οι δύο πλευρές έχουν δώσει τα χέρια τόσο για τη διάρκεια της συνεργασίας, με τριετές συμβόλαιο, όσο και στο οικονομικό σκέλος, με τον ποδοσφαιριστή να έχει επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του στην Τούμπα.

Το μοναδικό εμπόδιο που απομένει είναι η οριστική συμφωνία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Κοπεγχάγη. Οι επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη και, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Gazzetta, θα χρειαστούν ακόμη τρεις με τέσσερις ημέρες προκειμένου οι δύο σύλλογοι να καταλήξουν στην τελική φόρμουλα της μεταγραφής.

Στην Τούμπα υπάρχει αισιοδοξία ότι η υπόθεση θα κλείσει θετικά. Οι πολύ καλές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο ομάδες, μετά τη μεταγραφή του Ντόμινικ Κοτάρσκι στην Κοπεγχάγη, δημιουργούν ένα πρόσθετο κανάλι επικοινωνίας, το οποίο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό στις τελικές διαπραγματεύσεις.

Ο Χατζηδιάκος αποτελούσε επιθυμία του ΠΑΟΚ και το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο τότε η μεγάλη καθυστέρηση στις επαφές είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί η ευκαιρία, με τον διεθνή αμυντικό να επιλέγει τελικά την Κοπεγχάγη. Έναν χρόνο αργότερα οι δρόμοι των δύο πλευρών συναντιούνται ξανά και, αυτή τη φορά, όλα δείχνουν πως η μεταγραφή βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Σε καλό δρόμο είναι και η μεταγραφική υπόθεση του Μπαπτίστ Σανταμαρία, με τον ΠΑΟΚ να είναι πολύ κοντά στην συμφωνία με τη Βαλένθια για την απόκτηση του 31χρονου Γάλλου χαφ.

Οι δύο πλευρές έχουν πλησιάσει αρκετά στα «θέλω» και μένει το τυπικό κομμάτι για να ντυθεί ο Σανταμαρία στα «ασπρόμαυρα».

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