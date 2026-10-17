Ο Έλληνας μέσος δεν ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στο γόνατο και έμεινε εκτός από την αποστολή που ανακοίνωσε ο Αλέσιο Λίσι για το αυριανό τοπικό ντέρμπι στην Τούμπα.

Με ένα πολύ σημαντικό πλήγμα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ηρακλή. Ο Δημήτρης Πέλκας δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στο γόνατο, έμεινε εκτός από την τελευταία προπόνηση και τίθεται οριστικά εκτός μάχης, δημιουργώντας μεγάλο κενό στο "δέκα" για τον Αλέσιο Λίσι.

Από εκεί και πέρα, η απουσία του Κίριλ Ντεσπόντοφ, που συνέχισε με ατομικό πρόγραμμα, ήταν απόλυτα αναμενόμενη.

Στις επιλογές του Ιταλού τεχνικού ξεχωρίζει η απόφαση να συμπεριλάβει τον Νικολακούλη στην τριάδα των τερματοφυλάκων πλαισιώνοντας με τον νεαρό τους Μοναστηρλή και Μπελερή, λόγω της απουσίας του τραυματία Παβλένκα και του τιμωρημένου Τσιφτσή. Κανονικά στην αποστολή βρίσκεται ο Γιάννης Μιχαηλίδης, αλλά και ο Τομ Λουσέ που είχε μείνει εκτός από τον αγώνα με την Καλαμάτα

Αναλυτικά η 24άδα του ΠΑΟΚ:

Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Μπελερής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Κόστα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Γιαννούλης, Τέιλορ, Σανταμαρία, Γιάκιτς, Ζαφείρης, Λουσέ, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Τάισον, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μπάνζα, Μύθου.