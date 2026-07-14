Φαν Ντρόνγκελεν - Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ λένε οι Τούρκοι
Ο Τούρκος ρεπόρτερ Γιακούπ Τσινάρ έβαλε σε νέα διάσταση το θέμα του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν που θέλει ο Παναθηναϊκός για να ενισχυθεί στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η έταιρη ομάδα που τον διεκδικεί, η Τραμπζονσπόρ φαίνεται πως έχει προχωρήσει την υπόθεσή του κι έχει αυτή τη στιγμή κάτι παραπάνω από σαφές προβάδισμα έναντι των «πρασίνων».
Özel | Trabzonspor, Samsunsporlu Rick van Drongelen transferini bitiriyor. Kulüpler sözlü olarak anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde bitmesi bekleniyor. Fatih Tekke bu transferi özellikle istiyordu.— Yakup Çınar (@yakupcinar) July 14, 2026
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Ο Τούρκος δημοσιογράφος μετέφερε πως ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ στην ομάδα της Τραπεζούντας, αφού υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.
Σημειώνει δε πως το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και ότι η προσθήκη αυτή αποτελούσε σφοδρή επιθυμία του προπονητή της Τραμπζονσπόρ,Φατίχ Τεκέ.
Ο έγκυρος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου ήρθε να προσθέσει πως η προφορική συμφωνία αφορά τη πλευρά της Τράμπζον με τον παίκτη, αφού μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει ακόμη μία διαφορά που φτάνει το 1 εκατ. ευρώ και μένει να καλυφθεί για να κλείσει οριστικά το deal.
🚨 Trabzonspor, Rick van Drongelen ile anlaşmaya vardı. Kulüpler arasında yapılan bonservis görüşmelerinde fark 1 milyon euro'ya indi! Trabzonspor ve Samsunspor, anlaşmaya yakın!— Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) July 14, 2026
Μένει φυσικά όλα αυτά να επιβεβαιωθούν και από το ρεπορτάζ.
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