Φαν Ντρόνγκελεν - Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ λένε οι Τούρκοι

Επιμέλεια:  Σωτήρης Μυκονίου
Φαν Ντρόνγκελεν - Παναθηναϊκός: Ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ λένε οι Τούρκοι

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Τουρκία, ο Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν φαίνεται πως είναι κοντά να τελειώσει τη μεταγραφή του στην Τραμπζονσπόρ.

Ο Τούρκος ρεπόρτερ Γιακούπ Τσινάρ έβαλε σε νέα διάσταση το θέμα του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν που θέλει ο Παναθηναϊκός για να ενισχυθεί στις θέσεις των κεντρικών αμυντικών.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του, η έταιρη ομάδα που τον διεκδικεί, η Τραμπζονσπόρ φαίνεται πως έχει προχωρήσει την υπόθεσή του κι έχει αυτή τη στιγμή κάτι παραπάνω από σαφές προβάδισμα έναντι των «πρασίνων».

Ο Τούρκος δημοσιογράφος μετέφερε πως ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ στην ομάδα της Τραπεζούντας, αφού υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.

 

Σημειώνει δε πως το deal αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα και ότι η προσθήκη αυτή αποτελούσε σφοδρή επιθυμία του προπονητή της Τραμπζονσπόρ,Φατίχ Τεκέ.

Ο έγκυρος Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου ήρθε να προσθέσει πως η προφορική συμφωνία αφορά τη πλευρά της Τράμπζον με τον παίκτη, αφού μεταξύ των δύο ομάδων υπάρχει ακόμη μία διαφορά που φτάνει το 1 εκατ. ευρώ και μένει να καλυφθεί για να κλείσει οριστικά το deal.

Μένει φυσικά όλα αυτά να επιβεβαιωθούν και από το ρεπορτάζ.

Μάθετε εδώ όλα τα μεταγραφικά νέα του Παναθηναϊκού.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα