Οι οπαδοί της Ντιναμό Κιέβου κόντεψαν να πιαστούν στα χέρια με εκείνους του ΠΑΟΚ προς το τέλος της μεταξύ τους αναμέτρηση, με την σύρραξη τελικά να αποτρέπεται.

Ο ΠΑΟΚ βγήκε νικητής από τον πρώτο του φετινό ευρωπαϊκό αγώνα επικρατώντας εκτός έδρας με 3-2 της Ντιναμό Κιέβου στην Πολωνία και έθεσε από νωρίς τα θεμέλια για την πρόκριση στον επόμενη φάση των προκριματικών του Europa League.

Λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης πήγε να δημιουργηθεί μία σύρραξη μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων, όμως ευτυχώς η «φωτιά» έσβησε αμέσως.

Μερίδα των οπαδών του ουκρανικού συλλόγου πλησίασαν προς την κερκίδα που βρίσκονταν οι φίλοι του δικεφάλου του βορρά και τους έκαναν άσεμνες χειρονομίες.





Ο λόγος για τον οποίον πήγε να δημιουργηθεί αυτή η κόντρα είναι επειδή οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ ύψωσαν ρώσικες σημαίες κατά την διάρκεια του παιχνιδιού για να... πικάρουν τους Ουκρανούς οπαδούς της Ντιναμό, καθώς όπως είναι γνωστό οι δύο χώρες βρίσκονται σε πόλεμο.