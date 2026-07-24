ΠΑΟΚ: Η απίθανη πάσα του Κωνσταντέλια πριν το 2-1 με τη Ντιναμό (vid)
Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (23/7), αφού επικράτησε με 3-2 εκτός έδρας της Ντιναμό Κιέβου.
Μετά το γκολ ισοφάρισης που πέτυχε με ωραίο πλασέ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ντύθηκε... μάγος -για ακόμη μια φορά- και χάρισε ήδη ένα από τα στιγμιότυπα της σεζόν, λίγο πριν το δεύτερο γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» από τον Ζαφείρη.
Συγκεκριμένα, στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ντέλιας βρέθηκε στο πλάι της μεγάλης περιοχής των Ουκρανών και έκανε μια απίθανη ρουλέτα, την οποία συνόδευσε με ένα τακουνάκι-πάσα προς τον Κένι. Η σέντρα του τελευταίου δεν πέρασε, ωστόσο η μπάλα κατεληξε στον Ζαφείρη και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1 (εκείνη τη στιγμή).
Καλησπέρα και καλή χρονιά από τον ζωγράφο Γιάννη Κωνσταντελια… #DKVPAOK pic.twitter.com/etGeeJEuUA— satyros (@satyros16) July 23, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.