Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας χάρισε μια -ακόμη- στιγμή μαγείας, λίγο πριν το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου.

Ο ΠΑΟΚ έκανε το πρώτο βήμα για πρόκριση στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (23/7), αφού επικράτησε με 3-2 εκτός έδρας της Ντιναμό Κιέβου.

Μετά το γκολ ισοφάρισης που πέτυχε με ωραίο πλασέ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ντύθηκε... μάγος -για ακόμη μια φορά- και χάρισε ήδη ένα από τα στιγμιότυπα της σεζόν, λίγο πριν το δεύτερο γκολ του «Δικέφαλου του Βορρά» από τον Ζαφείρη.

Συγκεκριμένα, στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Ντέλιας βρέθηκε στο πλάι της μεγάλης περιοχής των Ουκρανών και έκανε μια απίθανη ρουλέτα, την οποία συνόδευσε με ένα τακουνάκι-πάσα προς τον Κένι. Η σέντρα του τελευταίου δεν πέρασε, ωστόσο η μπάλα κατεληξε στον Ζαφείρη και εκείνος την έστειλε στα δίχτυα για το 2-1 (εκείνη τη στιγμή).