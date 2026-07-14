Ο Ορλάντο Χιλ, ο γκολκίπερ της Παραγουάης είναι ψηλά στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, με τις επαφές να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Ορλάντο Χιλ, ο τερματοφύλακας που έγραψε ιστορία οδηγώντας την Παραγουάη στους «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, βρίσκεται ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού.

Το ενδιαφέρον των «Ερυθρόλευκων» για τον έμπειρο γκολκίπερ επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπός του, Μάριο Χάρα, με δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό της Παραγουάης. Ο μάνατζερ του Χιλ αποκάλυψε πως ο Ολυμπιακός έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, ενώ οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην υπόθεση έχει ενεργό ρόλο και ο Χαβιέ Σαβιόλα, ο οποίος συμμετέχει στις συζητήσεις, καθώς έχει επίσης σχέση εκπροσώπησης με τον ποδοσφαιριστή.

«Υπήρξαν αρκετές διερευνητικές επαφές, όμως η ομάδα που έκανε την επίσημη προσφορά ήταν ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, χωρίς να υπάρχει ακόμη συμφωνία, αλλά βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Σαβιόλα μιλά απευθείας με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, καθώς τον γνωρίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάριο Χάρα.

Όπως είχε μεταφέρει το Gazzetta, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι διατεθειμένος να επανέλθει με νέα, βελτιωμένη πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα. Ο Παραγουανός γκολκίπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο, ωστόσο και ο ίδιος εμφανίζεται θετικός στο ενδεχόμενο να κάνει το βήμα στην Ευρώπη και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η Τορίνο είναι η ομάδα που έχει στρέψει πάνω του το ενδιαφέρον της, ενώ υπάρχουν και ομάδες από την Αγγλία που ασχολούνται με την περίπτωσή του.

Ο ύψους 1,99 μ. τερματοφύλακας ξεχώρισε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το εθνόσημο της Παραγουάης, ενώ με τη Σαν Λορέντσο κατέγραψε 22 συμμετοχές, δεχόμενος 18 γκολ και κρατώντας 12 φορές ανέπαφη την εστία του.