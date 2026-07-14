Δεν περιορίζεται στις φήμες η περίπτωση του Ορλάντο Χιλ καθώς σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Αργεντινή, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση.

Στην Αργεντινή «βούιζαν» για τον Ορλάντο Χιλ και την επίσημη κρούση από τον Ολυμπιακό, η οποία σε πρώτη φάση απορρίφθηκε από τη Σαν Λορέντσο, η οποία ζητά τη ρήτρα του συμβολαίου του που αγγίζει τα 7 εκατ. δολάρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta από την Αργεντινή, όχι απλώς έχουν βάση τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα αλλά ο Ολυμπιακός φαίνεται πως είναι έτοιμος να επανέλθει με νέα, βελτιωμένη πρόταση για τον 26χρονο τερματοφύλακα.

Όπως αναφέρουν οι πηγές από τη Λατινική Αμερική, οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν ότι ο Παραγουανός πορτιέρε έχει συμβόλαιο μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο, την ίδια στιγμή που και ο παίκτης δείχνει θετικός στο ενδεχόμενο να έρθει στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό.

Ο υψηλόσωμος τερματοφύλακας (1,99 μ.) εντυπωσίασε στο Παγκόσμιο Κύπελλο με το εθνόσημο της Παραγουάης ενώ με τη Σαν Λορέντσο μέτρησε 22 παιχνίδια με απολογισμό 18 γκολ παθητικό και 12 καθαρές εστίες.