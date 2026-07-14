Λυσάνδρου: «Πλήρη άγνοια για την πρόταση Μαρινάκη, είμαι κάθετα αρνητικός»

Ο CEO και αντιπρόεδρος της ΑΕΚ, Μηνάς Λυσάνδρου τοποθετήθηκε μετά την πρόταση που έγινε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη για να είναι μεταξύ των υποψηφίων για την προεδρία της Λίγκας.

Στην επιστολή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης εκτός από την Κάτια Κοξένογλου πρότεινε τους Μηνά Λυσάνδρου και Γιώργο Μπροβήλο για την προεδρία της Λίγκας, με τον CEO και αντιπρόεδρο της ΑΕΚ πάντως να μην ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο.

Με δήλωσή του στον ΣΠΟΡ FM 94,6 o Λυσάνδρου κατέστησε σαφές ότι αυτή η πρόταση έγινε εν αγνοία του και ξεκαθάρισε πως είναι κάθετα αρνητικός για να αναλάβει τον ρόλο του προέδρου της Super League.

«Με μεγάλη έκπληξη πληροφορήθηκα το περιεχόμενο της επιστολής. Δεν είχα καμία ιδέα για την πρόταση. Δηλώνω πλήρη άγνοια για τη διαδικασία, ο Ολυμπιακός πήρε την πρωτοβουλία εν αγνοία μου και ξεκαθαρίζω την κάθετη άρνησή μου να αναλάβω το πόστο του προέδρου της Super League», υπογράμμισε ο Λυσάνδρου.