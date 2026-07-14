Ο CEO της Λουντογκόρετς πήρε θέση για Ολυμπιακό και Στάνιτς
Αν και φαινόταν ότι η μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς είχε μπει στην τελική ευθεία, εν τέλει φαίνεται ότι η υπόθεση έχει... παγώσει από την πλευρά του Ολυμπιακού.
Ο CEO της Λουντογκόρετς, Άνγκελ Πετρίτσεφ, μίλησε στα ΜΜΕ της Βουλγαρίας και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο ζήτημα και στάθηκε στο κομμάτι των όρων του ποδοσφαιριστή αλλά και στα θέλω της ομάδας.
Συγκεκριμένα είπε:
«Υπάρχει ενδιαφέρον για τον Πέταρ Στάνιτς από πολλούς συλλόγους, συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού. Κάνουμε μεταγραφή μόνο και μόνο όταν τόσο ο σύλλογος όσο και ο παίκτης είναι ικανοποιημένοι με τους όρους. Υπό αυτή την έννοια, δεν έχουμε οριστικοποιήσει τη μεταγραφή του Πέταρ Στάνιτς. Αν συμβεί κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Αυτή τη στιγμή, ο κ. Ράις βασίζεται στον Πέταρ Στάνιτς».
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