Η Stoiximan Superleague ανακοίνωσε νέες εκλογές την Τετάρτη (15/07), μετά την σημερινή ισοπαλία μεταξύ Μαρινάκη-Αλαφούζου.

Η νέα ισοπαλία που υπήρξε στη σημερινή ψηφοφορία της Stoiximan Superleague για την προεδρία μεταξύ Μαρινάκη και Αλαφούζου καθυστέρησε περαιτέρω την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος.

Κάπως έτσι αυτή τη στιγμή η κ. Κάτια Κοξένογλου θα παραμείνει με εξουσίες προέδρου μέχρι και τη 15η του Ιουλίου οπότε και θα λάβουν ξανά νέες αρχιαιρεσίες για την εκλογή προέδρου και αναπληρωτή.

Το γεγονός αυτό επιβεβαίωσε επίσημα και η λίγκα με ανακοίνωσή της. Διαβάστε αναλυτικά:

Κατά τις σημερινές αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε συνέχεια ισοψηφίας των δύο υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου, αλφαβητικώς, των κ.κ. Ιωάννη Αλαφούζου και Ευάγγελου Μαρινάκη, ομόφωνα το Δ.Σ. αποφάσισε όπως η αναπλ. Πρόεδρος κ. Αικατερίνη Κοξένογλου παραμείνει, με εξουσίες Προέδρου, μέχρι τις 15 Ιουλίου, οπότε και θα πραγματοποιηθούν νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπλ. Προέδρου.