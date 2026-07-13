Τζολάκης - Ολυμπιακός: Η ζήτηση στο εξωτερικό και τα ονόματα
Στα 23 του χρόνια ο διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού προέρχεται από μία ακόμα φουλ σεζόν στον σύλλογο. Ο Χανιώτης Κωνσταντής Τζολάκης, που έχει συμβόλαιο με ισχύ ως το 2027, είναι παίκτης που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον ομάδων από τις μεγάλες Λίγκες της Ευρώπης και έχει δει το όνομά του να συνδέεται με τοπ συλλόγους.
Έχει πολύ μεγάλη ζήτηση - από πέρυσι - στο εξωτερικό και υπάρχει η αίσθηση ότι θα έρθουν μεγάλες προτάσεις (πιθανώς από Αγγλία) στην πειραϊκή ΠΑΕ. Εφόσον συμβεί αυτό προφανώς θα αξιολογηθούν ανάλογα.
Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός έχει ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς του για την περίπτωση πώλησης του Τζολάκη. Επί τάπητος καιρό τώρα έχει πέσει το όνομα του Ζοσέ Σα αλλά γενικά υπάρχουν και άλλες και αρκετές περιπτώσεις, όπως του διεθνούς Παραγουανού γκολκίπερ της Σαν Λορέντζο, Ορλάντο Χιλ (26 ετών και με ύψος 1.99 μέτρα). Για τον δε Χιλ στην Αργεντινή ρεπόρτερ της Σαν Λορέντσο μετέδωσαν ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν επίσημη πρόταση, στην οποία η απάντηση ήταν αρνητική.
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