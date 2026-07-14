Κηφισιά: Τέλος ο Χουχούμης που πάει στην Athens Kallithea
Μετά τον Νικοπολίδη, η Κηφισιά ανακοίνωσε και το τέλος της συνεργασίας της με τον Διαμαντή Χουχούμη μετά από δύο χρόνια συνεργασίας, με τον ίδιο να οδεύει προς την Athens Kallithea.
Συγκεκριμένα, όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta, απομένουν τα... τυπικά για την ολοκλήρωση της μετακίνησης του στην ομάδα της Καλλιθέας.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την ολοκλήρωση συνεργασίας με τον Διαμαντή Χουχούμη.
Τον ευχαριστούμε θερμά για όσα προσέφερε στον σύλλογο και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του».
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