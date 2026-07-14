Ο προπονητής που απογείωσε τον Ζότα Σίλβα στο Gazzetta: «Θηρίο, πεινασμένος αλλά πρέπει να βελτιώσει το άγχος του»

Ο Αλβάρο Πατσέκο ήταν ο άνθρωπος που «εκτόξευσε» τον Ζότα Σίλβα πριν έρθει η πρόταση της Νότιγχαμ Φόρεστ και ο ίδιος τον σκιαγραφεί στο Gazzetta με αφορμή τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Ο Ζότα Σίλβα αποτελεί μία από τις τελευταίες, χρονικά, προσθήκες του Ολυμπιακού στη θερινή μεταγραφική περίοδο, με τον 27χρονο εξτρέμ να αναβαθμίζει την μεσοεπιθετική γραμμή των «ερυθρολεύκων» και να μπαίνει στην εξίσωση για τα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός αγωνίστηκε ως δανεικός στην Μπεσίκτας την περασμένη σεζόν ενώ το καλοκαίρι του 2024 κόστισε 7 εκατ. ευρώ για να αφήσει την Πορτογαλία και τη Γκιμαράες για χάρη της Νότιγχαμ Φόρεστ, προσθέτοντας ένα ακόμα success deal στο βιογραφικό του Μιγκέλ Καρντόσο.

Τη χρονιά πριν πουληθεί, ο διεθνής εξτρέμ είχε μία εντυπωσιακή σεζόν με τη Γκιμαράες όπου μέτρησε 13 γκολ και 6 ασίστ σε συνολικά 31 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, αγωνιζόμενος στα άκρα της επίθεσης και υπό τις οδηγίες του Αλβάρο Πατσέκο.

Ο 55χρονος προπονητής έδειξε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ζότα Σίλβα και εκείνος του το αποζημίωσε με μία αρκετά καλή χρονιά, η οποία έφερε και τη μεταγραφή στην Premier League.

Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta και παρουσίασε το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, αναλύοντας το ποιος είναι και το τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό.

𝙉𝙚𝙬 𝙖𝙙𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 ✨



Introducing Jota Silva 🇵🇹 pic.twitter.com/oqcsfnDTf1 July 9, 2026

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε το όνομα του Ζότα Σίλβα;

«Ανθεκτικότητα και καρδιά. Ο Ζότα είναι το τέλειο παράδειγμα ότι, με καθημερινή σκληρή δουλειά και ισχυρή πίστη, τα όνειρα δεν έχουν όρια. Όταν τον σκέφτομαι, βλέπω κάποιον που δεν έχει υποχωρήσει ποτέ από μια πρόκληση».

Ποια είναι η θέση όπου αποδίδει καλύτερα και τι τράβηξε την προσοχή σας σε αυτόν όταν τον γνωρίσατε για πρώτη φορά;

«Ο Ζότα είναι ένα ανταγωνιστικό... θηρίο που αποδίδει καλύτερα στο βάθος της επίθεσης και εκμεταλλεύεται τον χώρο, είτε προέρχεται από την πτέρυγα είτε από το κέντρο. Το πρώτο πράγμα που μου έκανε εντύπωση ήταν η... πείνα του. Ο τρόπος που επιτίθεται και ο τρόπος που επηρεάζει το παιχνίδι με την αμεσότητά του είναι πραγματικά εξαιρετικά».

Τι είδους προσωπικότητα βρήκατε στα αποδυτήρια και σε ποιο βαθμό σας βοήθησε ως προπονητή;

«Βρήκα έναν άνθρωπο με ισχυρές αξίες, έναν αληθινό συμπαίκτη. Βοηθά κάθε προπονητή επειδή είναι ο πρώτος που δίνει το παράδειγμα όσον αφορά την εμπιστοσύνη».

Τι βελτίωσε υπό την καθοδήγησή σας και τι πιστεύετε ότι χρειάζεται ακόμα να βελτιώσει;

«Βελτιώθηκε πολύ στη λήψη αποφάσεων στο τελευταίο τρίτο και στην τακτική του σκέψη, γνωρίζοντας πότε να επιταχύνει και πότε να επιβραδύνει το παιχνίδι. Τι μπορεί ακόμα να βελτιώσει; Στον έλεγχο του άγχους και της επιθυμίας να βρίσκεται παντού ταυτόχρονα. Με την ωριμότητα, θα συνειδητοποιήσει ότι το μυστικό μερικές φορές βρίσκεται στην τοποθέτηση, όχι μόνο στο τρέξιμο».

Ποια είναι η μεγαλύτερη αδυναμία του, είτε εντός είτε εκτός γηπέδου;

«Είναι δύσκολο να το ονομάσουμε αδυναμία, αλλά ίσως είναι πολύ απαιτητικός από τον εαυτό του. Ίσως ασκεί υπερβολική πίεση στους δικούς του ώμους. Αλλά ως προπονητής, θα προτιμούσα να έχω έναν παίκτη σαν αυτόν χίλιες φορές, κάποιον που ζει το παιχνίδι με αυτό το είδος πάθους, παρά κάποιον που εφησυχάζει».

Από την οπτική γωνία ενός προπονητή, θα μπορούσατε να αναλύσετε τις κινήσεις που κάνει στο γήπεδο;

«Ο Ζότα είναι εξαιρετικός στο να ξεκινά μία επίθεση από πίσω. Έχει εξαιρετικό συγχρονισμό όταν επιτίθεται στον χώρο πίσω από την αμυντική γραμμή. Ψάχνει συνεχώς για τα κενά μεταξύ του ακραίου και του κεντρικού αμυντικού. Είναι το είδος του παίκτη που δημιουργεί χάος στην άμυνα της αντίπαλης ομάδας επειδή δεν μένει ποτέ στάσιμος. Βοηθάει πολύ στο πρέσινγκ και παίζει πάντα στο στα όρια του».

Τι πήγε στραβά στην Αγγλία και την Τουρκία, και πιστεύετε ότι η Ελλάδα είναι μια καλή επιλογή για αυτόν;

«Δεν θα έλεγα ότι τα πράγματα πήγαν στραβά. Ήταν απλώς διαφορετικά περιβάλλοντα που τον βοήθησαν να αναπτυχθεί τόσο ως παίκτης όσο και ως άνθρωπος. Ο Ζότα επιστρέφει πάντα πιο δυνατός από τις αντιξοότητες. Η Ελλάδα, και ένας γιγάντιος σύλλογος όπως ο Ολυμπιακός, είναι το τέλειο μέρος για αυτόν. Πρέπει να νιώσει το πάθος των οπαδών γιατί χρειάζεται συλλόγους με ψυχή και τότε θα έχει όλες τις προϋποθέσεις για να αφήσει το στίγμα του».