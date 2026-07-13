Ολυμπιακός: Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Ζότα Σίλβα μετά τα ευχάριστα
Ο Ζότα Σίλβα αναμένεται να βρεθεί ξανά στην Αθήνα την Τρίτη για να επανενταχθεί στον Ολυμπιακό. Είχε ως γνωστόν φύγει για την Πορτογαλία με άδεια από την ομάδα λόγω της γέννησης του γιου του.
Το απόγευμα της Τρίτης θα επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Ελλάδας και θα είναι έτοιμος να επανενταχθεί στις προπονήσεις των Πειραιωτών. Οσον αφορά στην κατάσταση του είναι σε εξαιρετική φάση καθώς εκτός των άλλων εκανε ειδικό πρόγραμμα με δύο προπονήσεις την ημέρα.
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