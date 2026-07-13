Παναθηναϊκός: Επικό βίντεο με «Οδύσσεια» για την υπογραφή του Κρίστιανσεν
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με έναν ξεχωριστό τρόπο ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την μεταγραφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τους «πράσινους» να κάνουν αναφορά και στην «Οδύσσεια».
Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και τυπικά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τους ανθρώπους της ομάδας να βρίσκουν έναν εξαιρετικό τρόπο να τον παρουσιάζουν. Εν αναμονή της πολυσυζητημένης πριν καν προβληθεί, ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στο «τριφύλλι» έβαλαν τον Δανό μπακ να παρουσιάζει την δική του Οδύσσεια.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.