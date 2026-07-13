Με έναν ξεχωριστό τρόπο ο Παναθηναϊκός παρουσίασε την μεταγραφή του Βίκτορ Κρίστιανσεν, με τους «πράσινους» να κάνουν αναφορά και στην «Οδύσσεια».

Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και τυπικά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν με τους ανθρώπους της ομάδας να βρίσκουν έναν εξαιρετικό τρόπο να τον παρουσιάζουν. Εν αναμονή της πολυσυζητημένης πριν καν προβληθεί, ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στο «τριφύλλι» έβαλαν τον Δανό μπακ να παρουσιάζει την δική του Οδύσσεια.