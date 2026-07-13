Ο Παναιτωλικός άνοιξε τις πόρτες του Emileon στους εκπροσώπους του Τύπου και το Gazzetta σας παρουσιάζει εικόνες από την προετοιμασία του Τίτορμου!

H απογευματινή προπόνηση της Δευτέρας είχε μια ιδιαιτερότητα για τους παίκτες και το τεχνικό τιμ του Παναιτωλικού σε σχέση με όλες τις προηγούμενες. Οι Αγρινιώτες που από τις αρχές του μήνα προετοιμάζονται για την ερχόμενη αγωνιστική σεζόν στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Emileon, αυτή την φορά στo εσωτερικό του αθλητικού κέντρου είχαν και... παρέα εκπροσώπους του Τύπου οι οποίοι είδαν από κοντά την δουλειά του Γιάννη Αναστασίου, των συνεργατών του, αλλά και των παικτών του Παναιτωλικού.

Θυμίζουμε ότι στον τομέα της ενίσχυσης του ρόστερ, ήδη τα «καναρίνια» έχουν προχωρήσει στην απόκτηση 5 παικτών (τελευταία ανακοίνωση αυτή του Προδρομίτη το πρωί της Δευτέρας), ενώ η μεταγραφική αναζήτηση ενδεκαδάτων παικτών συνεχίζεται. Όσο αφορά την διαδικασία μονταρίσματος αυτή αρχίζει από την προσεχή Πέμπτη, όπου επί κυπριακού εδάφους ο Παναιτωλικός θα δώσει το πρώτο δυνατό φιλικό της προετοιμασίας του με αντίπαλο την Ευρωπαία Ομόνοια (8μμ, CosmoteSports1), που κάνει την δική της πρόβα τζενεράλε πριν από τις μάχες της στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League. Στην Κύπρο δεν πρόκειται να ταξιδέψει ο Χάρης Μαυρίας, που αντιμετωπίζει ενοχλήσεις και ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης.

Τα υπόλοιπα φιλικά του Παναιτωλικού:

29 Ιουλίου: Παναιτωλικός – ΠΑΣ Πύργος (Emileon)

1 Αυγούστου: Πανιώνιος – Παναιτωλικός

5 Αυγούστου: Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

12 Αυγούστου: Παναιτωλικός – Asteras Aktor







