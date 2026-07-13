Οι εκλογές της 14ης Ιουλίου αποτελούν συνέχεια του 7-7 της 30ής Ιουνίου με αντιπάλους τους Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζο.

Η διαδικασία που έγινε στο ΔΣ της 30ής Ιουνίου για την προεδρία έφερε ισόπαλο αποτέλεσμα, αφού το 7-7 ήταν το... σκορ μετά την ψηφοφορία των 14 ομάδων, με την ΕΠΟ σύμφωνα με πληροφορίες να ρίχνει λευκό. Έτσι δεν υπήρξε νικητής στην εκλογική μονομαχία των Βαγγέλη Μαρινάκη και Γιάννη Αλαφούζου.

Οι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Κηφισιά και Ηρακλής ψήφισαν υπέρ Αλαφούζου. Υπέρ του Βαγγέλη Μαρινάκη ψήφισαν οι Ολυμπιακός, Βόλος, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος, ΟΦΗ, Καλαμάτα και Άρης και ενώ η ΕΠΟ, όπως κάνει σχεδόν πάντα, ψήφισε λευκό.

Τώρα πολύς κόσμος αναρωτιέται το τι θα ισχύσει εάν θα έχουμε ξανά Χ μεταξύ των 2 υποψηφίων για την προεδρία μετά τις εκλογές της Τρίτης (14 Ιουλίου και ώρα 14.00). Σε αυτήν την περίπτωση θα γίνει μία εσωτερική συζήτηση στο ΔΣ της Λίγκας για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση. Να θυμίσουμε ότι στην προηγούμενη διαδικασία συμφωνήθηκε να είναι αναπληρώτρια πρόεδρος η Κάτια Κοξένογλου και να μείνει στο πόσο αυτό μέχρι να εκλεγεί ο νέος πρόεδρος, κάτι που δεν προβλεπόταν κατασταστικά. Οπότε και σε αυτήν την περίπτωση η λύση θα προκύψει μέσα από το ΔΣ αλλά και την εισήγηση των πλέον αρμοδίων σε θέματα κανονισμών - καταστατικού.

Οι πρόεδροι της Super League