Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης του αποψινού (11/10) ντέρμπι αιωνίων μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τη Superleague.

Η ώρα για το πρώτο ελληνικό Clasico έφτασε, καθώς απόψε (11/10, Live από το Gazzetta) ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Φάληρο τον Παναθηναϊκό για την 6η αγωνιστική της Superleague.

Σε ένα κατάμεστο -όπως αναμένεται- «Γ. Καραϊσκάκης» η ομάδα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θέλει να πάρει το τρίποντο κόντρα στον μεγάλο αντίπαλο, με τους πρωτοπόρους του Τζέικομπ Νίστρουπ να έχουν από πλευράς τους στόχο να συνεχίσουν το απόλυτο των νικών.

Το παιχνίδι θα κάνει σέντρα στις 21:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Magenta Sport 1.