Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση της συμφωνίας του με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη για τα επόμενα δύο χρόνια.

Επιβράβευση στον Κωνσταντίνο Κότσαρη από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προχώρησε στην επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το καλοκαίρι του 2028 όπως σας είχαμε ενημερώσει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Ο Έλληνας τερματοφύλακας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Ο Κότσαρης αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών του Παναθηναϊκού και επέστρεψε στην ομάδα το καλοκαίρι του 2025. Την περασμένη αγωνιστική περίοδο πραγματοποίησε επτά συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Λίγο μετά την υπογραφή του νέου συμβολαίου του, ο Κωνσταντίνος Κότσαρης δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος που υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Για μένα ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίζω να φοράω αυτή τη φανέλα.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά μου, υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη αφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα.

Ο στόχος μου είναι να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος».»