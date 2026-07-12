Ο Κωνσταντίνος Κότσαρης έδωσε τα χέρια με τον Παναθηναϊκό για την υπογραφή νέου συμβολαίου με βελτιωμένες αποδοχές.

Παναθηναϊκός και Κότσαρης θα συνεχίζουν να πορεύονται μαζί για παραπάνω από έναν χρόνο που ορίζει το τρέχον μεταξύ τους συμβόλαιο, αφού οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Το συμβόλαιο του 29χρονου Έλληνα κίπερ ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2027 και με τη νέα συμφωνία η διάρκεια αυτού θα επεκταθεί κατά έναν ακόμη χρόνο, δηλαδή μέχρι το 2028. Φυσικά, η εξέλιξη αυτή θα συνοδευτεί και από την σχετική αύξηση των απολαβών του ποδοσφαιριστή, ως μία επιβράβευση που φέρνει εις πέρας τον ρόλο του στην ομάδα, έχοντας καλή εικόνα στις ευκαιρίες που πήρε την περσινή σεζόν, αλλά και στη φετινή προετοιμασία.

Οι υπογραφές μεταξύ των δύο πλευρών με τις οποίες θα σφραγιστεί το deal θα πέσουν τη Δευτέρα (13/07).

Υπενθυμίζουμε πως ο Κότσαρης λογίζεται ως club trained player για την λίστα της UEFA και όχι απλώς γηγενής, πράγμα που βοηθάει το «τριφύλλι» στην κατάρτιση της ευρωπαϊκής του λίστας, αφού οι συγκεκριμένες θέσεις δεν καλύπτονται εύκολα μιας και πρέπει ένας παίκτης να έχει μία τριετία στις ηλικίες 15-21 στην ακαδημία της ομάδας για να πληροί όλα τα κριτήρια.

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