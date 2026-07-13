Ο Παναθηναϊκός είδε τον Φακούντο Πελίστρι να επιστρέφει από την άδειά του και να συμμετέχει για πρώτη φορά φέτος σε προπόνηση της ομάδας.

Έπειτα από το ρεπό της Κυριακής (12/07), ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις προπονήσεις κάνοντας πρωινό πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Όσοι αγωνίστηκαν για περισσότερο από ένα ημίχρονο στην αναμέτρηση με τη Γκρασχόπερ ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση και στη συνέχεια δούλεψαν σε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, με έμφαση στη γρήγορη μεταβίβαση, τη σωστή τοποθέτηση και τη διατήρηση της κατοχής υπό πίεση.

Ακολούθησαν παιχνίδια ένας εναντίον ενός, όπου το βάρος έπεσε στις προσωπικές μονομαχίες, στις αντιδράσεις και στα τελειώματα των φάσεων, ενώ στη συνέχεια το πρόγραμμα περιλάμβανε παιχνίδια τρεις εναντίον τριών με γρήγορο ρυθμό και συνεχείς εναλλαγές, με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας, της λήψης αποφάσεων και της αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια.

Στο τελευταίο μέρος της προπόνησης, οι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της θέσης τους. Οι αμυντικοί, οι μέσοι και οι επιθετικοί δούλεψαν σε διαφορετικές ασκήσεις, με εξειδικευμένες οδηγίες από το τεχνικό επιτελείο.

Σ' αυτήν υπήρξε κι ένα νέο πρόσωπο, αφού ο Φακούντο Πελίστρι ολοκλήρωσε τις διακοπές του έπειτα από τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ με την εθνική Ουρουγουάης κι επέστρεψε στις υποχρεώσεις των «πρασίνων», ακολουθώντας μέρος της προπόνησης.

Η επόμενη προπόνηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 16:30.