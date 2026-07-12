Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την πρώτη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ, εστιάζει σε όσα φανέρωσε και φυσικά σε κάποια από τα πρόσωπα...

Επιτρέψτε και σε μένα με τη σειρά μου να βάλω την... κασέτα να παίξει και να υπενθυμίσω ότι: στα φιλικά προετοιμασίας και ειδικότερα στα πρώτα αλλά και σε όσα ακολουθήσουν (πλην εκείνου που βαφτίζεται πρόβα τζενεράλε και έχει διαφορετική αξία), δεν επιτρέπεται να προκύπτουν (και δεν υπάρχουν) ουσιαστικά συμπεράσματα για το αγωνιστικό σχέδιο και την αποτελεσματικότητα αυτού, γεγονός το οποίο ισχύει για κάθε ομάδα. Στην περίπτωση μας η αναφορά γίνεται για την ΑΕΚ και το κείμενο που ακολουθεί για τη φιλική της πρώτη νικηφόρα (με σκορ 2-1 αντί για πολύ μεγαλύτερο σκορ) αναμέτρηση στην Ολλανδία με αντίπαλο την Ντε Γκράαφτσαπ. Ένα παιχνίδι εντελώς φιλικού χαρακτήρα (θα έπρεπε να ήταν τέτοιο και σε επίπεδο μαρκαρισμάτων αλλά...) και για την πρωταθλήτρια Ελλάδας η οποία ξεκίνησε και πολύ πιο αργά τη δουλειά του βασικού σταδίου προετοιμασίας (συγκριτικά με την αντίπαλό της που άρχισε στα μέσα Ιουνίου) το απόλυτο ξεμούδιασμα μετά επτά μέρες δουλειάς στην χώρα της τουλίπας.

Προφανώς αυτά τα τεστ υπάρχουν μόνο για τους προπονητές που τα προγραμματίζουν για να κάνουν δοκιμές και έτσι τα αντιμετωπίζει και ο Μάρκο Νίκολιτς, από την περσινή κιόλας σεζόν, το ίδιο επιτυχημένο μοντέλο ακολουθεί και φέτος με σταδιακή αύξησης του βαθμού δυσκολίας σε επίπεδο αντιπάλων στα φιλικά. Η πρωταθλήτρια ήταν πραγματικά όμορφη στο χορτάρι, πάντα υπολογίζοντας ότι βρισκόμαστε στην αρχή της προετοιμασίας, αλλά αποδείχθηκε και ανθεκτική στο ...ξύλο και παράλληλα πως γνωρίζει να υπηρετήσει και η ίδια το συγκεκριμένο παιχνίδι αν την υποχρέωση ο αντίπαλος όπως το έκανε η Ντε Γκράαφτσαπ! Πολύ θετικό και ευχάριστο νέο αυτό για να είμαστε δίκαιοι μιας και θα το χρειαστεί στη διάρκεια της σεζόν και ειδικότερα στις εγχώριες διοργανώσεις όπου θα συναντήσει ομάδες που θα επιδιώξουν να την αντιμετωπίσουν σκληρά, όχι αντιαθλητικά, αλλά δεδομένα τουλάχιστον σκληρά...

Η ΑΕΚ κυριάρχησε όπως ήταν αναμενόμενο από το πρώτο 45λεπτο και έως το τέλος της αναμέτρησης όπως πιστοποιεί και το τελικό αποτέλεσμα το οποίο επαναλαμβάνω δεν έχει καμία σημασία και ουσία ακόμη και αν ξέφευγε το σκορ. Επίσης αναμενόμενα και σωστά ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να πάει σε δοκιμή δυο 11αδων με την (ας την πούμε) βασική να αγωνίζεται στο πρώτο μισό του αγώνα και στο δεύτερο να επιλέγονται περισσότεροι που θα έρχονται από τον πάγκο (αν εξαιρέσουμε τον Μαρίν όλοι όσοι αγωνίστηκαν στο δεύτερο 45λεπτο αποτελούν δευτερότριτες επιλογές) και δίχως καθαρόαιμο φορ παρακαλώ: εκεί έπαιξε ο Σαχαμπό! Σαν κεντρική ιδέα το ποδόσφαιρο που έβγαλε ο Δικέφαλος ήταν στη σωστή βάση κυριαρχίας με όμορφο και γρήγορο (για την εποχή) παιχνίδι, με γκολ, δοκάρια και καλές ευκαιρίες, τη στιγμή που γνώρισε μια μόνο απειλή από λάθος του Μπρινιόλι.

Ήταν πασιφανές και ξεκάθαρο στο παιχνίδι ότι τι πρόκειται, σε ότι αφορά την Ένωση, για μια ομάδα καλά δουλεμένη, ίδια από πέρυσι με βελτιωμένα πραγματάκια και με συνέχεια - συνέπεια στο αγωνιστικό πλάνο, με ενδιαφέροντα νέα πρόσωπα και φανερές συγκεκριμένες ιδέες, είτε πρόκειται για set παιχνίδι και ανάπτυξη επιθετικά, είτε για στατικές φάσεις (βρήκε πάλι γκολ, 19 είχε σημειώσει έτσι πέρυσι, το 1-0 ήρθε ετικέτα με την Ντε Γκράαφτσαπ, χάρη σε Μάνταλο και εκπληκτικό εκτελεστή Βάργκα), είτε στη ταχύτατη μετάβαση σε συνθήκες κόντρα επίθεσης! Στην άμυνα επαναλαμβάνω το γεγονός ότι ο αντίπαλος είχε μια μόνο απειλή στην εστία του Μπρινιόλι, από λανθασμένη επιλογή του Ιταλού στο build up, αναδεικνύει την άριστη ανταπόκριση των κιτρινόμαυρων στις αξιώσεις του Σέρβου τεχνικού. Να σημειώσω ότι η δεύτερη ενδεκάδα του Δικέφαλου έπαιξε για αρκετή ώρα με τη βασική ομάδα της Ντε Γκράαφτσαπ αφού αλλαγή όλη την 11αδα την έκανε μόνο ο Νίκολιτς οι αντίπαλοι στο 60' έκαναν την πρώτη τους (και τις μαζικές τους, 5 αν είδα σωστά, στο 78ο λεπτό)!

Δεν χρειάζεται να πούμε - γράψουμε περισσότερα για αυτό το ματς παρά ένα δύο πραγματάκια για τους Ζουμπκόφ και Κάιρινεν πού έκαναν ανεπίσημο ντεμπούτο και μάλιστα ο διεθνής Ουκρανός με γκολ χάρη σε μια άριστη εκδήλωση αντεπίθεσης όπου κρύφτηκε η μπάλα πίσω από το κέντρο και εμφανίστηκε στο πλεκτό μετά έξι επαφές και με τον Κοϊτά να σερβίρει στον Ζουμπκόφ που τελείωσε άψογα με το δεξί. Καλός τακτικά, υπέροχες επαφές με την μπάλα, "διάολος" το αριστερό του πόδι, καλή συνεργασία με Ρότα. Ο διεθνής Φινλανδός μέσος ήταν αυτό ακριβώς που ήθελε ο Νίκολιτς για το build up και την ιδανική ανταπόκριση στην πάσα που λύνει το πρόβλημα της πίεσης του αντιπάλου... Μια χαρά, αλάνθαστος, ο Γκεοργκίεφ στα στόπερ και ανταποκρίθηκε σαν φορ ο Σαχαμπό χάρη στη σωματοδομή του και τη τεχνική του αφού έβγαλε ωραίες συνεργασίες και απείλησε την αντίπαλη εστία σε τουλάχιστον τρεις περιπτώσεις (το γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ είναι αποτέλεσμα λάθος εξόδου του νεαρού Μπαλαμώτη και κακών τοποθετήσεων όμως αμυντικών).

Αυτά και πολλά είναι για φιλικό ξεμουδιάσματος για τους πρωταθλητές. Το επόμενο ματς της ΑΕΚ είναι αυτό κόντρα στη Φίτεσε στις 15/07...