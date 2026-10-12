Προερχόμενος από τρεις σερί νίκες πριν τη διακοπή, ο Δικέφαλος υποδέχεται την Καλαμάτα με στόχο τη διεύρυνση του σερί, με τον Λίσι να κρατά κλειστά τα χαρτιά του.

Να πιάσει το νήμα από εκεί που το άφησε πριν από τη διακοπή και να διευρύνει το νικηφόρο σερί του θέλει ο ΠΑΟΚ στο απογευματινό παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο Δικέφαλος ψάχνει το «4 στα 4» για να μπει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στη νέα σειρά αγώνων που ανοίγεται μπροστά του.

Ο Αλέσιο Λίσι βλέπει το απουσιολόγιό του να έχει ελαφρύνει σημαντικά, καθώς πέρα από τους μακροχρόνια τραυματίες, οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δηλώνουν παρόντες. Παρ' όλα αυτά, ο Ιταλός τεχνικός επιλέγει για ακόμη μία φορά να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του και μάλιστα σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι μην ανακοινώνει την αποστολή .

Οι σίγουροι και τα ερωτηματικά



Παρά τη μυστικότητα, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα για τα πρόσωπα που προσανατολίζεται να παρατάξει ο Λίσι. Κάτω από τα δοκάρια αναμένεται να ξεκινήσει ο Τσιφτσής, ενώ στην αμυντική γραμμή οι Κένι, Μιχαηλίδης και Μπάμπα θεωρούνται σίγουροι. Η μόνη εκκρεμότητα στο κέντρο της άμυνας αφορά τον παρτενέρ του Έλληνα στόπερ, θέση την οποία διεκδικούν με ίσες πιθανότητες οι Κόστα και Χατζηδιάκος.

Στη μεσαία γραμμή, τον πρώτο λόγο για τη δυάδα των χαφ έχουν οι Ζαφείρης και Γιάκιτς, με τον Πέλκα να κινείται μπροστά τους σε ρόλο επιτελικού μέσου, ενώ εναλλακτική επιλογή για τον άξονα αποτελεί και ο Ούγκρεσιτς.

Η τριάδα στην επίθεση και οι επιστροφές



Όσον αφορά την επιθετική γραμμή, στις πτέρυγες θα αγωνιστούν οι Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στην κορυφή θα πάρει θέση ο Εντιαγέ. Βέβαια πλέον είναι ενεργή η επιλογή του Σιμόν Μπάνζα που λογικά θα κάνει το ντεμπούτο του με τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ.

Στα θετικά για τον προπονητή του Δικεφάλου καταγράφεται και η επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη σε απόλυτη αγωνιστική ετοιμότητα. Η παρουσία του προσθέτει άλλη μία ποιοτική λύση στα αριστερά της άμυνας, αυξάνοντας τις επιλογές του Λίσι, ο οποίος πλέον έχει στη διάθεση του και τον Τομ Λουσέ που μπορεί να του προσφέρει ποιοτικές λύσεις.