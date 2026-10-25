Παναθηναϊκός: Κάτρης και Κυριακόπουλος έδωσαν μία γεύση από το νέο app
Η ώρα της κυκλοφορίας του νέου app της ΠΑΕ Παναθηναϊκός πλησιάζει και γι' αυτό εκείνη, μετά το πρώτο teaser, αποφάσισε να δώσει την ευκαιρία στους οπαδούς του να έχουν μία καλύτερη εικόνα από τη δουλειά που έχει γίνει.
Αυτό επέλεξε να το κάνει μέσω ενός βίντεο που δημοσιοποίησε στα social media με πρωταγωνιστές τους Γιώργο Κάτρη και Γιώργο Κυριακόπουλο, οι οποίοι ανέλαβαν το χρέος να κάνουν μία πρώτη παρουσίαση.
Οι δύο τους περιηγήθηκαν στην εφαρμογή, σχολίασαν τις φωτογραφίες των παικτών, αλλά όλα τα χαρακτηριστικά και τις ενότητές της.
Το βίντεο του Παναθηναϊκού
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