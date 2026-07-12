Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με το φιλικό της ΑΕΚ κόντρα στην Ντε Γκράαφτσαπ και τον τελικό του Wimbledon.

Στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας ξεχωρίζει το πρώτο φιλικό τεστ της ΑΕΚ κόντρα στην Ντε Γκράαφτσαπ. Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς θα αντιμετωπίσει τους Ολλανδούς στις 17:00 ώρα Ελλάδος, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport1.

Οι φίλαθλοι φυσικά περιμένουν να δουν τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της Ένωσης σε δράση, καθώς πρόκειται για παίκτες που προορίζονται για βασικοί τη νέα σεζόν.

Στη συνέχεια, στις 18:00 ακολουθεί ο μεγάλος τελικός του Wimbledon ανάμεσα σε Αλεξάντερ Ζβέρεφ και Γιάνικ Σίνερ. Το Νο3 και το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης αντίστοιχα θα τεθούν αντιμέτωποι στο Centre Court του Λονδίνου, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Nova Sports prime.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας