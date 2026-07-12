Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για τη Θεσσαλονίκη. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Έπειτα από δύο απαιτητικές εβδομάδες δουλειάς στο Ζαλτμπόμελ, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας και επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, έχοντας πλέον στρέψει την προσοχή του στα πρώτα επίσημα παιχνίδια της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η αποστολή του Δικεφάλου αναχωρεί το μεσημέρι της Κυριακής (13:40) από το αεροδρόμιο του Ντίσελντορφ με προορισμό τη Θεσσαλονίκη, όπου αναμένεται να προσγειωθεί στις 16:15.

Λίγες ώρες μετά το τελευταίο φιλικό απέναντι στην Τβέντε, το οποίο έκλεισε τον κύκλο των αγώνων στην Ολλανδία, οι «ασπρόμαυροι» αποχαιρετούν το Ζαλτμπόμελ, εκεί όπου ο Αλέσιο Λίσι είχε την ευκαιρία να δουλέψει σε καθημερινή βάση με τους ποδοσφαιριστές του, να δοκιμάσει πρόσωπα και σχήματα, αλλά και να βγάλει πολύτιμα συμπεράσματα ενόψει των ευρωπαϊκών αναμετρήσεων που ακολουθούν.

Αρκετοί από τους ξένους ποδοσφαιριστές δεν ακολούθησαν την αποστολή μέχρι το τέλος της παραμονής στην Ολλανδία. Μετά τη λήξη της φιλικής αναμέτρησης με την Τβέντε αναχώρησαν απευθείας από το Ζαλτμπόμελ για τις πατρίδες τους, προκειμένου να εκμεταλλευτούν το διήμερο ρεπό που τους παραχώρησε το τεχνικό επιτελείο.

Ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να δώσει δύο ημέρες ξεκούρασης στους παίκτες του, οι οποίοι θα επιστρέψουν στις προπονήσεις το πρωί της Τετάρτης στη Νέα Μεσημβρία. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο ΠΑΟΚ θα μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του, με αποκλειστικό στόχο να παρουσιαστεί απόλυτα έτοιμος για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, στις 23 Ιουλίου, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει