ΠΑΟΚ: «Κλείδωσε» το deal με τη Μάλμε για τον Τάχα Άλι

Ο ΠΑΟΚ έφτασε σε οριστική συμφωνία με τη Μάλμε για την απόκτηση του Τάχα Άλι. Αυτό αναφέρουν στη Σουηδία και επιβεβαιώνεται μέσα από το ρεπορτάζ του Gazzetta.

Ο Τάχα Άλι δεν θα αγωνιστεί απέναντι στη Γκέτεμποργκ και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από τη Σουηδία, ο «Δικέφαλος» ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με τη Μάλμε και απέσπασε το «ναι» για την απόκτηση του 28χρονου Σουηδού διεθνή εξτρέμ, με τη μεταγραφή να βρίσκεται πλέον στην τελική της ευθεία.

Ο έγκυρος Σουηδός δημοσιογράφος Ντάνιελ Κριστόφερσον, αναφέρει πως όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία και απομένουν μόνο οι τελικές διαδικασίες για την ολοκλήρωση του deal. Μάλιστα, ο 28χρονος εξτρέμ δεν θα συμπεριληφθεί στην αποστολή της Μάλμε για το αυριανό παιχνίδι με τη Γκέτεμποργκ, καθώς το πλάνο προβλέπει να ταξιδέψει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας στη Θεσσαλονίκη, ώστε να περάσει από ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει το συμβόλαιό του και να ανακοινωθεί επίσημα από τον Δικέφαλο.

«Η μεταγραφή του Τάχα Άλι στον ΠΑΟΚ είναι τελειωμένη υπόθεση. Όλες οι πλευρές έχουν έρθει σε συμφωνία και η μετακίνηση αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα. Ο διεθνής ποδοσφαιριστής δεν αναμένεται να αγωνιστεί αύριο. Αντίθετα, το πλάνο προβλέπει να ταξιδέψει στην Ελλάδα στις αρχές της επόμενης εβδομάδας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κριστόφερσον.

🚨Taha Ali till PAOK är en Done deal✍️✅🇬🇷👇 https://t.co/WIypvq4l3X — Daniel Kristoffersson (@DKristoffersson) July 11, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες ο ίδιος ο Τάχα Άλι είχε επιβεβαιώσει δημόσια πως βρίσκονταν σε εξέλιξη επαφές με τον ΠΑΟΚ, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλους συλλόγους, χωρίς τότε να έχει ληφθεί η τελική απόφαση.

Όλα δείχνουν πλέον ότι ο Σουηδός εξτρέμ θα αποτελέσει την επόμενη μεταγραφική προσθήκη του ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ του ενόψει των προκριματικών του Europa League και της νέας αγωνιστικής περιόδου.