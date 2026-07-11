Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερς 3-0: Φανταστική η ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο
Τι κι αν είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, τι κι αν πρόκειται για Σάββατο βράδυ. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έδειξαν τη στήριξή τους στην ομάδα που χτίζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ, στην ιστορική έδρα της ομάδας, την οποία δεν θα χρησιμοποιεί στο εξής για τα επίσημα ματς.
Στη Λεωφόρο για το φιλικό με τη Γκρασχόπερς βρέθηκαν 14.000 οπαδοί του τριφυλλιού, έμειναν ικανοποιημένοι και με την εικόνα της ομάδας και δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα.
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