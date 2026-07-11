Ο Ταμπόρδα σημείωσε με πλασέ το 3-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Γκρασχόπερ.

Ο Ταμπόρδα σκόραρε για τρίτο σερί φιλικό του Παναθηναϊκού.

Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε βρει δίχτυα στο ματς με τη Χέλμοντ, αλλά και με τον Άγιαξ στο 88' από το ύψος του πέναλτι έκανε με δεξί πλασέ το 3-0 κι έπειτα από γύρισμα του Σιώπη από τα δεξιά.

Το γκολ του Ταμπόρδα