Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερ: Ο Ταμπόρδα έκανε το 3-0
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Ταμπόρδα σημείωσε με πλασέ το 3-0 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Γκρασχόπερ.
Ο Ταμπόρδα σκόραρε για τρίτο σερί φιλικό του Παναθηναϊκού.
Ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ο οποίος είχε βρει δίχτυα στο ματς με τη Χέλμοντ, αλλά και με τον Άγιαξ στο 88' από το ύψος του πέναλτι έκανε με δεξί πλασέ το 3-0 κι έπειτα από γύρισμα του Σιώπη από τα δεξιά.
Το γκολ του Ταμπόρδα
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.