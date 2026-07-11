Ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του απέναντι στην Γκρασχόπερς με σκόρερ τον Ζαρουρί.

Ο Παναθηναϊκός στο 48' πήρε το προβάδισμα με τον Γιάγκουσιτς στο φιλικό απέναντι στην Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο και στο 70' έφτασε σε ένα δεύτερο γκολ.

Σκόρερ ο Ζαρουρί, ο οποίος με ένα δυνατό δεξί σουτ στην κλειστή γωνία κατάφερε να βρει δίχτυα γράφοντας το 2-0 για τους «πράσινους».