Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερς: Το γκολ του Ζαρουρί για το 2-0
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Ο Παναθηναϊκός διπλασίασε τα τέρματά του απέναντι στην Γκρασχόπερς με σκόρερ τον Ζαρουρί.
Ο Παναθηναϊκός στο 48' πήρε το προβάδισμα με τον Γιάγκουσιτς στο φιλικό απέναντι στην Γκρασχόπερς στη Λεωφόρο και στο 70' έφτασε σε ένα δεύτερο γκολ.
Σκόρερ ο Ζαρουρί, ο οποίος με ένα δυνατό δεξί σουτ στην κλειστή γωνία κατάφερε να βρει δίχτυα γράφοντας το 2-0 για τους «πράσινους».
@Photo credits: INTIME
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