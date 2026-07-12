Η ΑΕΚ ξεκινάει τις φιλικές αναμετρήσεις του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της επί ολλανδικού εδάφους αντιμετωπίζοντας το απόγευμα της Κυριακής (12/7, 17:00) την Ντε Γκράαφσαπ.

Η ΑΕΚ κλείνει την πρώτη εβδομάδα του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της στο Άπελντορν της Ολλανδίας και η ώρα για το πρώτο από τα έξι φιλικά που θα δώσει έφτασε. Η Ένωση δίνει το απόγευμα (17:00, CosmoteSport 1) φιλική αναμέτρηση με την Ντε Γκράαφσαπ στην πόλη Βεχλ, σε ένα «ξεμούδιασμα» για τους κιτρινόμαυρους μετά από έξι μέρες συνεχόμενων προπονήσεων.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές του, δουλεύοντας στη χθεσινή απογευματινή προπόνηση δύο ενδεκάδες σε στατικές φάσεις. Στο ένα γκρουπ ήταν οι Πενράις, Γκεοργκίεφ, Μουκουντί, Ρότα, Μάνταλος, Κάιρινεν, Κοϊτά, Ζούμπκοφ, Γκατσίνοβιτς, Γιόβιτς. Στο άλλο γκρουπ ήταν οι Πήλιος, Ρέλβας, Βίντα, Χριστακόπουλος, Μαρίν, Σαχαμπό, Κουτέσα, Καλοσκάμης, Ζίνι, Βάργκα, ενώ χρησιμοποιήθηκαν όλοι οι διαθέσιμοι τερματοφύλακες πλην φυσικά του Στρακόσια.

Θυμίζουμε ότι στο πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου της προετοιμασίας στην Ολλανδία ως τις 18 Ιουλίου η ΑΕΚ θα δώσει άλλα δύο φιλικά τεστ. Την Τετάρτη (15/7, 20:00) κόντρα στη Φίτεσε και το Σάββατο (18/7, 15:00) απέναντι στη Χρόνινγκεν. Έπειτα οι κιτρινόμαυροι θα επιστρέψουν στο Άπελντορν στις 23 Ιουλίου για το δεύτερο κομμάτι ως τις 2 Αυγούστου δίνοντας άλλες τρεις φιλικές αναμετρήσεις με την Τσβόλε (26/7, 16:00), τη Σάμσουνσπορ (29/7, 19:00) και τη Σιντ Τρούιντεν (2/8, 15:00).

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη διάφοροι φίλοι της ΑΕΚ έχουν ταξιδέψει στο Άπελντορν για να δουν από κοντά τις προπονήσεις της ομάδας στην καλοκαιρινή της προετοιμασία, με τον Νίκολιτς και τους παίκτες να φωτογραφίζονται μαζί τους και να μοιράζουν αυτόγραφα. Οι φίλοι της Ένωσης αναμένεται να δώσουν το «παρών» στο Sportpark de Grindslag της πόλης του Βεχλ, στη σημερινή πρώτη φιλική αναμέτρηση, παίρνοντας έτσι μια γεύση από την ΑΕΚ δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση των επίσημων υποχρεώσεων μιας επιτυχημένης σεζόν.

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