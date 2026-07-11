Δείτε πλάνα από την πρωινή σαββατιάτικη προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία, την οποία παρακολούθησαν και αρκετοί φίλοι της Ένωσης.

Τη σκληρή δουλειά στο πρώτο κομμάτι του βασικού σταδίου προετοιμασίας συνεχίζει η ΑΕΚ στο Άπελντορν της Ολλανδίας, με τους κιτρινόμαυρους την Κυριακή (12/7, 17:00) να ετοιμάζονται για το πρώτο τους φιλικό με την Ντε Γκράαφσαπ.

Η ΑΕΚ συνεχίζει με διπλές προπονήσεις, με τους παίκτες να τα δίνουν όλα το πρωί του Σαββάτου στα γήπεδα του προπονητικού κέντρου στο Άπελντορν. Εκεί βρέθηκαν και αρκετοί φίλοι της ομάδας, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες να φωτογραφίζονται μαζί τους και να τους μοιράζουν αυτόγραφα.

Δείτε πλάνα από την κάμερα και το drone του ΑΕΚ TV:

Στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει