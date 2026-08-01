Παναθηναϊκός - ΤΣΣΚΑ 1948: Ξεκάθαρο φαβορί το «τριφύλλι» σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή
Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του κόντρα με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League είναι ο Παναθηναϊκός.
Οι πράσινοι μετά το συνολικό 4-3 επί της Πάκσι πήραν το εισιτήριο για αυτή την 3η φάση των προκριματικών και χρειάζονται δυο ακόμη προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση συλλόγων της UEFA.
Το πρώτο παιχνίδι είναι την ερχόμενη Πέμπτη (5/8, 21:30) στο ΟΑΚΑ και το σύνολο του Νίστρουπ θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, που του δίνει και η πλατφόρμα του Football Meets Data. Ο υπερυπολογιστής ανάλυσης δεδομένων δίνει 69% πιθανότητες πρόκρισης στην ελληνική ομάδα, έναντι 31% των Βούλγαρων.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός: Το προφίλ της ΤΣΣΚΑ 1948, υποψήφιας αντιπάλου στον 3ο προκριματικό του Conference
🟢 UECL Q3 (Main Path) - probabilities to qualify for the next round, as of 31 July— Football Meets Data (@fmeetsdata) July 31, 2026
🔝 Biggest favorites to qualify:
🇩🇰 Nordsjaelland
🇳🇱 Ajax
🇩🇰 Midtjylland
⚖️ Most balanced ties:
🇵🇱 Rakow v 🇸🇪 Hammarby
🇦🇱 Dinamo City v 🇱🇻 Auda
🇫🇮 Inter Turku v 🇱🇮 Vaduz
*sums of… pic.twitter.com/ISnt2jz7O0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.