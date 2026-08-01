Το Football Meets Data δίνει τις πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΤΣΣΚΑ 1948 για το Conference League.

Έτοιμος για την ευρωπαϊκή του κόντρα με την ΤΣΣΚΑ 1948, στο πλαίσιο του 3ου προκριματικού γύρου του Conference League είναι ο Παναθηναϊκός.

Οι πράσινοι μετά το συνολικό 4-3 επί της Πάκσι πήραν το εισιτήριο για αυτή την 3η φάση των προκριματικών και χρειάζονται δυο ακόμη προκρίσεις για να βρεθούν στη League Phase στην τρίτη τη τάξει διοργάνωση συλλόγων της UEFA.

Το πρώτο παιχνίδι είναι την ερχόμενη Πέμπτη (5/8, 21:30) στο ΟΑΚΑ και το σύνολο του Νίστρουπ θέλει να επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορί, που του δίνει και η πλατφόρμα του Football Meets Data . Ο υπερυπολογιστής ανάλυσης δεδομένων δίνει 69% πιθανότητες πρόκρισης στην ελληνική ομάδα, έναντι 31% των Βούλγαρων.