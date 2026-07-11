Ο Δανός τεχνικός Τζέικομπ Νίστρουπ ξεκινάει τον Ντε Φράι στο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Γκρασχόπερς.

Ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του φιλικό εντός συνόρων και παρών θα είναι ο Στέφαν ντε Φράι. Στην ιστορική του έδρα το τριφύλλι θα υποδεχθεί στις 21:00 την ελβετική Γκρασχόπερς, ενώ στις 15 του μήνα ακολουθεί η τελευταία φιλική αναμέτρηση με τη Ραπίντ, που θα είναι και η πρόβα τζενεράλε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ δίνει χρόνο στον διεθνή Ολλανδό στόπερ Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, έστω και ανεπίσημο, με παρτενέρ τον Ίνγκασον. Ο 32χρονος στόπερ, μάλιστα, ο οποίος αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Ίντερ, όταν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, αποθεώθηκε από φίλους του Παναθηναϊκού.

Ο Πένια, παράλληλα, θα είναι στο τέρμα, δεξί μπακ ο Καλάμπρια κι αριστερό ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας, όπως αναφέραμε, θ' αγωνιστούν οι Ντε Φράι Ίνγκασον. Στα χαφ θα είναι οι Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, δεξιά στην επίθεση ο Ζαρουρί, αριστερά ο Αντίνο και ο Τεττέη στην κορυφή.

Δείτε την 11άδα στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού