Παναθηναϊκός - Γκρασχόπερς: Ο Ντε Φράι στην ενδεκάδα του τριφυλλιού
Ο Παναθηναϊκός δίνει το πρώτο του φιλικό εντός συνόρων και παρών θα είναι ο Στέφαν ντε Φράι. Στην ιστορική του έδρα το τριφύλλι θα υποδεχθεί στις 21:00 την ελβετική Γκρασχόπερς, ενώ στις 15 του μήνα ακολουθεί η τελευταία φιλική αναμέτρηση με τη Ραπίντ, που θα είναι και η πρόβα τζενεράλε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι με την Πάκσι για τα προκριματικά του Conference League.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού Τζέικομπ Νίστρουπ δίνει χρόνο στον διεθνή Ολλανδό στόπερ Στέφαν ντε Φράι, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του, έστω και ανεπίσημο, με παρτενέρ τον Ίνγκασον. Ο 32χρονος στόπερ, μάλιστα, ο οποίος αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την Ίντερ, όταν εμφανίστηκε στον αγωνιστικό χώρο, αποθεώθηκε από φίλους του Παναθηναϊκού.
Ο Πένια, παράλληλα, θα είναι στο τέρμα, δεξί μπακ ο Καλάμπρια κι αριστερό ο Κυριακόπουλος. Στο κέντρο της άμυνας, όπως αναφέραμε, θ' αγωνιστούν οι Ντε Φράι Ίνγκασον. Στα χαφ θα είναι οι Τσιριβέγια, Κοντούρης, Γιάγκουσιτς, δεξιά στην επίθεση ο Ζαρουρί, αριστερά ο Αντίνο και ο Τεττέη στην κορυφή.
Δείτε ΕπίσηςΑθανασίου στους Galacticos by Interwetten: «Ο Παναθηναϊκός τα έχει βρει με Λέστερ με δικλείδες ασφαλείας για Κρίστιανσεν»
Δείτε την 11άδα στην ανάρτηση του Παναθηναϊκού
Starting XI in Leoforos ☘️#PAOFC #Panathinaikos pic.twitter.com/Bi8ok0ur3j— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 11, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.